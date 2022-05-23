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10:58 (мск), источник: Sport24

«Црвена Звезда» в 33-й раз выиграла чемпионат Сербии

В Белграде завершился матч 37-го тура чемпионата Сербии, в котором «Црвена Звезда» на своем поле оказалась сильнее «Вождоваца» 3:1.

Црвена Звезда
Партизан
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Источник: ФК "Црвена Звезда"

Благодаря этой победе «Црвена Звезда» стала победителем чемпионата Сербии, набрав 100 очков. «Партизан» оказался на 2-й позиции: 98 очков.

Этот трофей стал для «Звезды» 5-м подряд и 33-м в истории.

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