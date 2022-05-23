Балотелли забил фантастической гол рабоной в Турции: видео

Балотелли выступает за клуб «Адана Демирспор». В последнем туре чемпионата команда 31-летнего итальянца встречалась с «Гезтепе». Матч завершился со счетом 7:0, а Балотелли записал на свой счет пять голов. Один из мячей форвард забил рабоной.