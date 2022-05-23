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10:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Балотелли забил фантастической гол рабоной в Турции: видео

Итальянский нападающий Марио Балотелли отметился эффектным голом в заключительном матче чемпионата Турции сезона-2021/22.

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Источник: Спорт РИА Новости

Балотелли выступает за клуб «Адана Демирспор». В последнем туре чемпионата команда 31-летнего итальянца встречалась с «Гезтепе». Матч завершился со счетом 7:0, а Балотелли записал на свой счет пять голов. Один из мячей форвард забил рабоной.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне Балотелли провел 31 матч в чемпионате Турции, записав на свой счет 18 голов.

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