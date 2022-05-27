Видеоблогер Савин покинул Россию после ролика с украинскими футболистами

Бывший футболист сообщил, что недавно на почту клуба пришло письмо. Там говорилось об акции патриотического характера. Савин отказался выполнять рекомендации. Также его удивила реакция людей в Муроме во время матча «Красавы» в ФНЛ-2 (Футбольная национальная лига) 2 апреля против местной команды. На игре болельщики размахивали российскими флагами, а по периметру поля организаторы растянули баннеры со словами «Задача будет выполнена» и символами Z и V. Сам Савин в это время находился на съемках в Англии. Там он записывал видеоролик с украинскими футболистами. Они критически высказались о военной спецоперации.