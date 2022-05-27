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11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Видеоблогер Савин покинул Россию после ролика с украинскими футболистами

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Видеоблогер и основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист сообщил, что недавно на почту клуба пришло письмо. Там говорилось об акции патриотического характера. Савин отказался выполнять рекомендации. Также его удивила реакция людей в Муроме во время матча «Красавы» в ФНЛ-2 (Футбольная национальная лига) 2 апреля против местной команды. На игре болельщики размахивали российскими флагами, а по периметру поля организаторы растянули баннеры со словами «Задача будет выполнена» и символами Z и V. Сам Савин в это время находился на съемках в Англии. Там он записывал видеоролик с украинскими футболистами. Они критически высказались о военной спецоперации.

«В выпуске с украинскими футболистами президент “Красавы” Савин Евгений выразил свою гражданскую позицию. После выхода ролика он покинул страну», — говорится в заявлении экс-футболиста.

Савин основал «Красаву» в 2021 году. Команда на данный момент выступает в ФНЛ-2. За время профессиональной карьеры он выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал», «Луч-Энергию» из Владивостока и «Тюмень».

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