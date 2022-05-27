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12:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Cтадион в Донецке восстановят при участии Москвы, заявил Пушилин

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Стадион в Донецке восстановят с участием Москвы, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Шахтер Д
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Источник: РИА "Новости"

«Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий “Шахтер” (Донецк). Стадион тоже есть. Там есть определенные повреждения, связанные с обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований, но есть понимание, что в рамках программы восстановления и оказания шефской помощи со стороны Москвы этот стадион подлежит восстановлению», — рассказал он.

«По сути, есть где играть настоящему “Шахтер”, есть уже предложения по спонсорам. Поэтому эту инициативу, я думаю, удастся в каком-то обозримом будущем претворить в жизнь, и появится команда со своим стадионом. И я думаю, что будут желающие с ней сыграть из других регионов Российской Федерации», — подчеркнул Пушилин.

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