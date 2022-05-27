Cтадион в Донецке восстановят при участии Москвы, заявил Пушилин

«Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий “Шахтер” (Донецк). Стадион тоже есть. Там есть определенные повреждения, связанные с обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований, но есть понимание, что в рамках программы восстановления и оказания шефской помощи со стороны Москвы этот стадион подлежит восстановлению», — рассказал он.