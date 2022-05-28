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13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент РФС: мы категорически не согласны с решениями ФИФА и УЕФА по отстранению

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с отстранением российских клубов и сборных от международных соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

«Ситуация в профессиональном футболе остаётся сложной. Мы категорически не согласны с решениями ФИФА и УЕФА по отстранению команд от участия в международных соревнованиях, подали апелляции в CAS. Отстранение клубов приводит к снижению интенсивности матчей и потенциальных доходов. Нам очень важно сохранить финансирование. В случае неудовлетворения апелляции прорабатываются разные варианты по заполнению слотов еврокубковых игр альтернативными матчами. Рассматривается внедрение Кубка лиги или изменение формата Кубка России в сезоне-2022/2023», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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