Представитель ФИФА: желаю скорого возвращения российского футбола на международную арену

«Приветствую участников конференции от имени ФИФА и от имени президента ФИФА, господина Инфантино. Мы все помним чемпионат мира в России — это было грандиозное событие. Болельщики, фанзоны, организация — всё это было потрясающе. Это был прекрасный чемпионат мира. Также хотел бы отметить, что РФС участвует в различных проектах ФИФА — технических, спортивных.



Господин президент (обращение к Александру Дюкову. — Прим. “Чемпионата”), я хотел бы выразить благодарность РФС за сотрудничество во время пандемии. Это были тяжёлые 24 месяца, но вам удалось сохранить футбол в России. Мы консолидировали наши силы: ФИФА, все национальные футбольные федерации, и везде футбол был сохранён. Эта наша главная цель, чтобы везде играли в футбол, смотрели футбол и поддерживали футбол.



Учитывая нынешнюю ситуацию, хотел бы пожелать РФС её быстрого разрешения, и желаю скорого возвращения российского футбола на международную арену», — приводит слова Маммадова официальный сайт РФС.