БАТЭ разгромил футболистов брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси

Сегодня в Бресте борисовчане сразу захватили инициативу, и уже на 15-й минуте их сербский полузащитник Александр Филипович точным ударом замкнул верховую передачу Владислава Малькевича. Еще через 10 минут эффектную контратаку гостей завершил Дмитрий Бессмертный, а вскоре после перерыва исландский форвард Виллюм Виллюмссон установил окончательный результат встречи — 3:0 в пользу БАТЭ. Брестские динамовцы, так же как и дебютант высшей лиги дзержинский «Арсенал», пока не побеждали.

Также сегодня свои встречи проведут еще два фаворита первенства. Минское «Динамо» в Жодино будет соперничать с местным «Торпедо-БелАЗом», а в Солигорске действующий чемпион страны «Шахтер» встретится с «Витебском».

Ранее футболисты «Ислочи» одолели в Молодечно могилевский «Днепр» с результатом 3:2, «Слуцк» на своем поле сыграл вничью с обладателем Кубка Беларуси «Гомелем» — 2:2, а «Минск» переиграл у себя дома «Арсенал» с результатом 2:0. Заключительные игры 10-го тура состоятся завтра: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Славия» (Мозырь), «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск).

Положение команд: БАТЭ — 23 очка (9 матчей), «Энергетик-БГУ» — 19 (9), «Минск» — 19 (10), «Динамо» (Минск) — 18 (9), «Шахтер» — 15 (9), «Ислочь» — 15 (10), «Славия» (Мозырь) — 14 (9), «Слуцк» — 14 (9), «Неман» (Гродно) — 13 (9), «Гомель» — 11 (9), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (9), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 8 (8), «Витебск» — 7 (9), «Днепр» — 5 (10), «Динамо» (Брест) — 4 (10), «Арсенал» (Дзержинск) — 4 (10).