Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Торпедо-БелАЗом» в чемпионате Беларуси
По ходу встречи в Жодино динамовцы уступали хозяевам 1:2 и 2:3, но в итоге все же сумели добыть победу со счетом 4:3.
По ходу встречи в Жодино динамовцы уступали хозяевам 1:2 и 2:3, но в итоге все же сумели добыть победу со счетом 4:3.
28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одержали волевую викторию над жодинским «Торпедо-БелАЗом» в гостевом поединке 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По ходу встречи в Жодино динамовцы уступали хозяевам 1:2 и 2:3, но в итоге все же сумели добыть победу со счетом 4:3. В составе минчан голевой дубль оформил Артем Быков.
В Солигорске действующий чемпион страны «Шахтер» взял верх над «Витебском» — 2:0.
Результаты других встреч: «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 0:3, «Слуцк» — «Гомель» — 2:2, «Ислочь» (Минский район) — «Днепр» (Могилев) — 3:2, «Минск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:0.
Заключительные игры 10-го тура состоятся завтра: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Славия» (Мозырь), «Неман» (Гродно) — «Белшина» (Бобруйск).
Положение команд: БАТЭ — 23 очка (9 матчей), «Динамо» (Минск) — 21 (10), «Энергетик-БГУ» — 19 (9), «Минск» — 19 (10), «Шахтер» — 18 (10), «Ислочь» — 15 (10), «Славия» — 14 (9), «Слуцк» — 14 (9), «Неман» — 13 (9), «Гомель» — 11 (9), «Белшина» — 10 (9), «Торпедо-БелАЗ» — 8 (9), «Витебск» — 7 (10), «Днепр» — 5 (10), «Динамо» (Брест) — 4 (10), «Арсенал» — 4 (10).
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 10 мячей.