В РФС назвали города-претенденты на матч за Суперкубок России
Заместитель генерального секретаря — директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов озвучил города, которые могут принять матч за Суперкубок России 2022 года.
Заместитель генерального секретаря — директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов озвучил города, которые могут принять матч за Суперкубок России 2022 года.
Он сообщил, что окончательного решения относительно места проведения Суперкубка России пока нет. Тем не менее в качестве вариантов рассматриваются такие города, как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и Сочи.
Директор по развитию РФС отметил, что решение будет принято совместно с Российской премьер-лигой (РПЛ). Он пояснил, что это зависит в том числе от коммерческих и трансляционных прав.
«Точного количества заявок от городов я не могу назвать. Но те, что я назвал, присутствуют в списке точно», — передает ТАСС слова Митрофанова.
Напомним, в матче за Суперкубок предстоит сыграть чемпиону России — питерскому «Зениту». Соперником сине-бело-голубых станет обладатель кубка страны, который определится 29 мая в матче между московскими «Спартаком» и «Динамо». Встреча столичных команд начнется в 17:00 по московскому времени.
«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка. Наибольшее количество раз данный трофей выигрывал московский ЦСКА, одержав 7 побед в этом соревновании (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018).