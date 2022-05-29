В РФС назвали города-претенденты на матч за Суперкубок России

Он сообщил, что окончательного решения относительно места проведения Суперкубка России пока нет. Тем не менее в качестве вариантов рассматриваются такие города, как Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и Сочи.

Директор по развитию РФС отметил, что решение будет принято совместно с Российской премьер-лигой (РПЛ). Он пояснил, что это зависит в том числе от коммерческих и трансляционных прав.

«Точного количества заявок от городов я не могу назвать. Но те, что я назвал, присутствуют в списке точно», — передает ТАСС слова Митрофанова.

Напомним, в матче за Суперкубок предстоит сыграть чемпиону России — питерскому «Зениту». Соперником сине-бело-голубых станет обладатель кубка страны, который определится 29 мая в матче между московскими «Спартаком» и «Динамо». Встреча столичных команд начнется в 17:00 по московскому времени.