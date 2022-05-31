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28«Спартак» упустил победу над «Зенитом»
11:07 (мск), источник: Sports.Ru

Кто вылетел, а кто поднялся в топ-5 лиг? Провожаем «Бернли» и «Сент-Этьен», встречаем «Шальке» и «Ноттингем Форест»

Кто где будет играть.

Бернли
Сент-Этьен
Шальке-04
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Источник: Reuters

АПЛ

Источник: Sports.ru

В Англии все стандартно: «Норвич» и «Уотфорд» вернулись в Чемпионшип, откуда вышли год назад, а их меняет «Фулхэм», который как раз год назад и вылетел. Плюс «Борнмут» (провел два сезона в Чемпионшипе). Из неожиданностей только «Бернли», который вот так закрыл эпоху Шона Дайча, и «Ноттингем Форест» — славного клуба не было в АПЛ 23 года.

Ла Лига

Источник: Sports.ru

В Испании, как это обычно бывает, плей-офф растягивается на три недели в июне. Поэтому пока известны лишь вылетевшие — «Гранада», «Леванте» и «Алавес» (кстати, «Гранада» стала автором самой крупной победы сезона в гостях — 6:2 с «Мальоркой»). Определились две команды, которые зайдут в Примеру напрямую — «Альмерия» и «Вальядолид», тоже знакомые названия. Впрочем, и участники плей-офф не так давно светились в высшем дивизионе.

Серия А

Источник: Sports.ru

В Италии интересный список новичков: «Кремонезе» не играл в Серии А с 90-х, «Монца» не играла вообще никогда, только «Лечче» недавно заглядывал. Но и список вылетевших тоже может удивить: «Венеция» изначально казалась одним из аутсайдеров сезона, а вот «Дженоа» провел в Серии А 15 лет, «Кальяри» — 6.

Бундеслига

Источник: Sports.ru

В Бундеслиге вылетели «Арминия» (продержалась два сезона) и «Гройтер» (один). Вместо них заходят гиганты, изучившие вторую Бундеслигу — «Шальке» и «Вердер». В отличие от «Гамбурга», который уже несколько лет не может вернуться, у этих грандов все получилось с первого раза.

А «Гамбург» в стыках уступил «Герте» (1:0, 0:2). Возвращение откладывается.

Лига 1

Источник: Sports.ru

Вылет «Бордо» и «Метца» по ходу сезона казался неизбежным — хоть фанаты аквитанцев регулярно протестовали против руководства, а вот «Сент-Этьен» успешно боролся за выживание — но все же вылетел через плей-офф — и фанаты тоже устроили протесты. Вернулись же «Тулуза» (ее не было в Лиге 1 два года), «Аяччо» (не было восемь лет) и тот самый «Осер» — не показывался в Лиге 1 десять лет!

Максимилиан Алфимов

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