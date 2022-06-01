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16:53 (мск), источник: Sport24

Алан Пардью покинул софийский ЦСКА после расистских оскорблений. Он проработал в клубе 34 дня

Тренер Алан Пардью покинул софийский ЦСКА. В клубе англичанин проработал 34 дня. Об этом сообщает Sky Sports.

ЦСКА Сф
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Источник: AFP 2022

Согласно информации источника, в адрес членов команды прозвучали расистские выкрики, а в некоторых игроков были брошены бананы. Оскорбления произошли до и после матча чемпионата против «Ботева» в прошлом месяце. Пардью добивался переговоров с клубом после инцидента и теперь немедленно покинет клуб вместе с помощником Алексом Дайером.

«Для меня было привилегией являться частью этого клуба и служить ему. К сожалению, мое время здесь закончилось. События до и после матча с “Ботевым” были неприемлемы ни для меня, ни для моего помощника Алекса Дайера, ни для наших игроков.

Небольшая группа организованных фанатов-расистов, которые пытались саботировать эту игру, — это не те, кого я хочу возглавить и представлять команду перед ними», — сказал Пардью.

ЦСКА с 31 очками занял 2-е место в чемпионате Болгарии. Ранее Пардью трудился на должности технического директора ЦСКА.

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