Алан Пардью покинул софийский ЦСКА после расистских оскорблений. Он проработал в клубе 34 дня

Согласно информации источника, в адрес членов команды прозвучали расистские выкрики, а в некоторых игроков были брошены бананы. Оскорбления произошли до и после матча чемпионата против «Ботева» в прошлом месяце. Пардью добивался переговоров с клубом после инцидента и теперь немедленно покинет клуб вместе с помощником Алексом Дайером.

«Для меня было привилегией являться частью этого клуба и служить ему. К сожалению, мое время здесь закончилось. События до и после матча с “Ботевым” были неприемлемы ни для меня, ни для моего помощника Алекса Дайера, ни для наших игроков.



Небольшая группа организованных фанатов-расистов, которые пытались саботировать эту игру, — это не те, кого я хочу возглавить и представлять команду перед ними», — сказал Пардью.