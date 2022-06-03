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15:20 (мск), источник: Sports.Ru

«Игрок сборной записал голосовое и плакал в трубку, говорил — не знает, как жить. Многие написали: прости, что мы молчим». Савин о реакции на выпуск про Украину

Евгений Савин рассказал о реакции российских футболистов на его выпуск о ситуации на Украине.

Россия
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Украина
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Источник: РИА "Новости"

Ранее блогер сделал видео с участием Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

— А была какая-то обратная связь от российских футболистов?

— Один из игроков сборной записал мне голосовое сообщение и просто плакал в трубку, говорил, что не знает, как дальше жить. Многие написали: прости нас за то, что мы молчим. Кто-то даже перепостил видео, например, Федя Смолов. Поэтому, конечно, обратная связь была. По ходу подготовки выпуска многие футболисты и тренеры из России говорили, что происходящее — это неправильно. Никому не нужны смерти невинных людей, детей, все это безумие. Но все также прекрасно понимают, что находятся в определенной системе. Находятся в клетке, они связаны контрактом, деньгами, страхом и всем на свете. И никто из них не решился сказать об этом публично, — сказал блогер.

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