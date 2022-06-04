Александр Хацкевич может стать главным тренером луганской «Зари»
Белорусский тренер Александр Хацкевич может возглавить луганскую «Зарю», после ухода Виктора Скрипника.
Белорусский тренер Александр Хацкевич может возглавить луганскую «Зарю», после ухода Виктора Скрипника.
Его контракт подошел к концу, и специалист решил не оставаться в команде. Конкуренцию Хацкевичу составит тренер играющего в Первой лиге «Кривбасса» Александр Бабич, сообщает Футбол 24 со ссылкой на информацию журналиста Игоря Цыганыка.
— Не могу подтвердить информацию о ван Леувене. Не верю, что он станет главным тренером «Зари». Думаю, что главным тренером «Зари» будет, скорее всего, Александр Бабич. Была ситуация, что Скрипник готов перейти в СК «Днепр-1».
Тогда Бабич уже был в Запорожье и готовился подписывать контракт, но там внимательно прочли контракт Скрипника, и увидели, что он не имеет права работать с дублем. Тогда эта ситуация не получилась и он очень качественно отработал. У Скрипника закончился контракт с «Зарей».
Я думаю, что будет Бабич. Может быть Хацкевич? Может быть Хацкевич. Люди, отвечающие за трансферную политику клуба, достаточно близки с обоими тренерами. Думаю, что кто-то из них может возглавить «Зарю». Не думаю, что это будет иностранец, — сказал журналист.