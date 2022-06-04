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11:01 (мск), источник: Прессбол

Александр Хацкевич может стать главным тренером луганской «Зари»

Белорусский тренер Александр Хацкевич может возглавить луганскую «Зарю», после ухода Виктора Скрипника.

Заря Лг
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Источник: AP 2022

Его контракт подошел к концу, и специалист решил не оставаться в команде. Конкуренцию Хацкевичу составит тренер играющего в Первой лиге «Кривбасса» Александр Бабич, сообщает Футбол 24 со ссылкой на информацию журналиста Игоря Цыганыка.

— Не могу подтвердить информацию о ван Леувене. Не верю, что он станет главным тренером «Зари». Думаю, что главным тренером «Зари» будет, скорее всего, Александр Бабич. Была ситуация, что Скрипник готов перейти в СК «Днепр-1».

Тогда Бабич уже был в Запорожье и готовился подписывать контракт, но там внимательно прочли контракт Скрипника, и увидели, что он не имеет права работать с дублем. Тогда эта ситуация не получилась и он очень качественно отработал. У Скрипника закончился контракт с «Зарей».

Я думаю, что будет Бабич. Может быть Хацкевич? Может быть Хацкевич. Люди, отвечающие за трансферную политику клуба, достаточно близки с обоими тренерами. Думаю, что кто-то из них может возглавить «Зарю». Не думаю, что это будет иностранец, — сказал журналист.

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