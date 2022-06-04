Александр Хацкевич может стать главным тренером луганской «Зари»

Его контракт подошел к концу, и специалист решил не оставаться в команде. Конкуренцию Хацкевичу составит тренер играющего в Первой лиге «Кривбасса» Александр Бабич, сообщает Футбол 24 со ссылкой на информацию журналиста Игоря Цыганыка.

— Не могу подтвердить информацию о ван Леувене. Не верю, что он станет главным тренером «Зари». Думаю, что главным тренером «Зари» будет, скорее всего, Александр Бабич. Была ситуация, что Скрипник готов перейти в СК «Днепр-1».

Тогда Бабич уже был в Запорожье и готовился подписывать контракт, но там внимательно прочли контракт Скрипника, и увидели, что он не имеет права работать с дублем. Тогда эта ситуация не получилась и он очень качественно отработал. У Скрипника закончился контракт с «Зарей».