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16:04 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по футболу Карлос Тевес объявил о завершении карьеры

Нападающий отметил, что у него было много предложений.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 4 июня. Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес принял решение завершить карьеру. Об этом он объявил в эфире программы Animales Sueltos.

«Я завершил карьеру, это официально. У меня было много предложений, в том числе из США, но я отдал футболу все. Я перестал играть, потому что потерял своего поклонника номер один», — сказал 38-летний Тевес.

22 февраля 2021 года приемный отец футболиста Сегундо Раймундо Тевес скончался от последствий заражения коронавирусом. В связи с этим летом 2021 года Тевес объявил о своем уходе из аргентинской «Боки Хуниорс». Контракт нападающего с клубом был рассчитан до июня 2022 года, но он решил воспользоваться возможностью досрочно покинуть клуб. С тех пор аргентинец находился без команды.

Тевес выступал за «Боку Хуниорс», бразильский «Коринтианс», английские клубы «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», итальянский «Ювентус» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Нападающий трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. В составе «Манчестер Юнайтед» Тевес выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/08 и клубный чемпионат мира — 2008. На его счету также два титула чемпиона Италии, Кубок и Суперкубок Италии, победа в Кубке Китая — 2017. В составе «Боки Хуниорс» нападающий дважды завоевал золотые медали национального первенства, стал победителем Кубка Либертадореса и Кубка Аргентины.

За сборную Аргентины Тевес провел 76 матчей, забив в них 13 мячей и сделав 13 голевых передач. В составе национальной команды форвард стал олимпийским чемпионом 2004 года и завоевал серебряные награды Кубка конфедераций в 2005 году. Также вместе со сборной аргентинец трижды становился серебряным призером Кубка Америки (2004, 2007, 2015).

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