Мэр Луганска: нужно создавать команду под флагом ЛНР. «Заря» вряд ли вернётся

«Что касается профессионального футбола, тут есть много вопросов. Но сегодня спортивная жизнь больше всё-таки крутится вокруг города Луганска. До начала военной спецоперации в первенстве города, а мы его всегда проводим и всегда открытое, участвовало уже далеко за 100 команд. Что касается “Зари”, я думаю, что навряд ли клуб вернётся. Нам сегодня нужно думать о том, чтобы создавать команду, которая будет защищать флаг нашей территории.



На сегодняшний день практически решён вопрос об участии наших футболистов в студенческой лиге РФ по Южному федеральному округу. То есть мы в этом году, уже в конце июля, впервые будем участвовать в этом турнире», — приводит слова Пилавова ТАСС.