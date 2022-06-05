Болельщики «Динамо» купили автомобиль Льва Яшина, на котором планируют ездить на выездные матчи

Машина была подарена голкиперу немецким подразделением Mazda и компанией Muller и вручена во время матча Сборная СССР — Сборная Мира, который состоялся на стадионе «Динамо» 10 августа 1989 года в честь 60-летия Яшина. В том матче играли Франц Беккенбауэр, Эйсебио, Антонин Паненка, Бобби Чарльтон.

В руках самого Яшина машина пробыла недолго, так как голкипер скончался спустя полгода после того матча. Машина была переоформлена на его вдову Валентину Тимофеевну, и больше 20 лет находилась в семье динамовской легенды.

В 2011 году машина была снята с учета и на протяжении этого времени стояла в одном из московских дворов под открытым небом.

Сообщается, что болельщики планируют восстановить автомобиль к началу футбольного сезона и ездить на нем на гостевые матчи, а после поставить машину в семейный музей.