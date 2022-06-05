Болельщики «Динамо» купили автомобиль Льва Яшина, на котором планируют ездить на выездные матчи
Болельщики московского «Динамо» приобрели автомобиль Mazda 626, который принадлежал легендарному советскому вратарю Льву Яшину.
Болельщики московского «Динамо» приобрели автомобиль Mazda 626, который принадлежал легендарному советскому вратарю Льву Яшину.
Машина была подарена голкиперу немецким подразделением Mazda и компанией Muller и вручена во время матча Сборная СССР — Сборная Мира, который состоялся на стадионе «Динамо» 10 августа 1989 года в честь 60-летия Яшина. В том матче играли Франц Беккенбауэр, Эйсебио, Антонин Паненка, Бобби Чарльтон.
В руках самого Яшина машина пробыла недолго, так как голкипер скончался спустя полгода после того матча. Машина была переоформлена на его вдову Валентину Тимофеевну, и больше 20 лет находилась в семье динамовской легенды.
В 2011 году машина была снята с учета и на протяжении этого времени стояла в одном из московских дворов под открытым небом.
Сообщается, что болельщики планируют восстановить автомобиль к началу футбольного сезона и ездить на нем на гостевые матчи, а после поставить машину в семейный музей.
Изначально Mazda 626, судя по объявлению, продавалась за 9,8 млн рублей.