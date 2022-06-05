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11:08 (мск), источник: Sport24

Болельщики «Динамо» купили автомобиль Льва Яшина, на котором планируют ездить на выездные матчи

Болельщики московского «Динамо» приобрели автомобиль Mazda 626, который принадлежал легендарному советскому вратарю Льву Яшину.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Машина была подарена голкиперу немецким подразделением Mazda и компанией Muller и вручена во время матча Сборная СССР — Сборная Мира, который состоялся на стадионе «Динамо» 10 августа 1989 года в честь 60-летия Яшина. В том матче играли Франц Беккенбауэр, Эйсебио, Антонин Паненка, Бобби Чарльтон.

Источник: VK

В руках самого Яшина машина пробыла недолго, так как голкипер скончался спустя полгода после того матча. Машина была переоформлена на его вдову Валентину Тимофеевну, и больше 20 лет находилась в семье динамовской легенды.

В 2011 году машина была снята с учета и на протяжении этого времени стояла в одном из московских дворов под открытым небом.

Источник: VK

Сообщается, что болельщики планируют восстановить автомобиль к началу футбольного сезона и ездить на нем на гостевые матчи, а после поставить машину в семейный музей.

Изначально Mazda 626, судя по объявлению, продавалась за 9,8 млн рублей.

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