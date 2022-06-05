Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Сан-Марино
Мальта
Футбол. Лига наций
19:00
Кипр
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
19:00
Гибралтар
Северная Македония
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Уэльс
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Чехия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Норвегия
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Грузия
Все события
Фоторепортажи
11Все еврокубковые победы Жозе Моуринью
18«Спартак» завоевал первый с 2003 года Кубок России
13:56 (мск), источник: Sport24

Футбольные соревнования на Украине планируют возобновить в августе

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что профессиональные футбольные соревнования на Украине должны возобновиться в августе.

Наверх
Источник: УПЛ

Чемпионат Украины по футболу был прерван в феврале из-за введения в стране военного положения. В апреле было объявлено о досрочном завершении сезона.

«Говорил с президентом Владимиром Зеленским о том, как важно, чтобы футбол отвлекал [людей от происходящего]. Говорили о том, что у футбола большое влияние, которое может помочь людям думать о будущем. Это будущее, в котором игроки смогут снова выйти на поле на Украине, чтобы подарить [людям] спортивные моменты радости. Поэтому мы с президентом решили, что возобновим чемпионат Украины в августе», — приводит слова Павелко AP News.

 Горячий танец фигуристки Медведевой оценили в популярном мужском журнале: «Наша любимица снова в центре внимания!»
Россиянка в откровенном купальнике произвела фурор на пляже в Испании: «Персик феноменальный. Просто бомба»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь