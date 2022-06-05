Футбольные соревнования на Украине планируют возобновить в августе

Чемпионат Украины по футболу был прерван в феврале из-за введения в стране военного положения. В апреле было объявлено о досрочном завершении сезона.

«Говорил с президентом Владимиром Зеленским о том, как важно, чтобы футбол отвлекал [людей от происходящего]. Говорили о том, что у футбола большое влияние, которое может помочь людям думать о будущем. Это будущее, в котором игроки смогут снова выйти на поле на Украине, чтобы подарить [людям] спортивные моменты радости. Поэтому мы с президентом решили, что возобновим чемпионат Украины в августе», — приводит слова Павелко AP News.