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07:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский футбольный клуб «Звезда» прекратил существование

Решение команде ФК озвучили 4 июня.

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Пермский футбольный клуб «Звезда» прекратил существование, сообщает «Матч ТВ».

Решение о закрытии клуба команде ФК озвучили 4 июня, сразу по завершению матча с «Новосибирском». Об этом футболистам и тренерам рассказал главный тренер «Звезды» Валерий Петраков.

При этом речи о слиянии с возрождённым ФК «Амкар» не идёт. Но не исключается, что некоторых футболистов «Звезды» пригласят перейти туда.

Напомним, в 2018 году при поддержке краевого правительства футбольный клуб «Звезда» был возрождён. ФК «Амкар» был возрождён в 2020 году после двухлетнего перерыва.

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