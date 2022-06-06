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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» решил судьбу Бердыева

ФК «Кайрат» объявил о прекращении сотрудничества с Курбаном Бердыевым, таким образом опытный специалист покидает пост главного тренера алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
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Источник: ФК "Кайрат"

Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. Ранее Бердыев утверждал, что может уйти из «Кайрата» в случае приглашения со стороны другого клуба.

Отметим, что Бердыев возглавлял команду с сентября 2021 года. За этот период «Кайрат» впервые выступил в групповой стадии еврокубков и выиграл Кубок Казахстана.

В нынешнем сезоне КПЛ алматинцы находятся на восьмом месте, набрав 16 очков после 12 туров.

Кто заменит Бердыева в качестве главного тренера «Кайрата», на данный момент неизвестно.

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