«Кайрат» решил судьбу Бердыева
ФК «Кайрат» объявил о прекращении сотрудничества с Курбаном Бердыевым, таким образом опытный специалист покидает пост главного тренера алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кайрат
ФК «Кайрат» объявил о прекращении сотрудничества с Курбаном Бердыевым, таким образом опытный специалист покидает пост главного тренера алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. Ранее Бердыев утверждал, что может уйти из «Кайрата» в случае приглашения со стороны другого клуба.
Отметим, что Бердыев возглавлял команду с сентября 2021 года. За этот период «Кайрат» впервые выступил в групповой стадии еврокубков и выиграл Кубок Казахстана.
В нынешнем сезоне КПЛ алматинцы находятся на восьмом месте, набрав 16 очков после 12 туров.
Кто заменит Бердыева в качестве главного тренера «Кайрата», на данный момент неизвестно.