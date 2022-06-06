«Кайрат» решил судьбу Бердыева

Соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон. Ранее Бердыев утверждал, что может уйти из «Кайрата» в случае приглашения со стороны другого клуба.

Отметим, что Бердыев возглавлял команду с сентября 2021 года. За этот период «Кайрат» впервые выступил в групповой стадии еврокубков и выиграл Кубок Казахстана.

В нынешнем сезоне КПЛ алматинцы находятся на восьмом месте, набрав 16 очков после 12 туров.