В Швейцарии начался суд над бывшими президентами ФИФА и УЕФА
Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини грозит до пяти лет лишения свободы.
Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини грозит до пяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Судебный процесс над бывшим президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером и экс-главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелем Платини стартовал в Швейцарии. Об этом в среду сообщает новостная и информационная платформа Swissinfo.
Судебное разбирательство может продлиться до 22 июня. Приговор должен быть вынесен 8 июля. Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы в случае, если их вина будет доказана.
2 ноября 2021 года федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Блаттеру и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу Платини. Они также проходят по делу о мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.
С 1998 по 2002 год Платини работал консультантом Блаттера, который тогда занимал пост президента ФИФА. Ежегодно он получал вознаграждение в размере 300 тыс. швейцарских франков. В документе прокуратуры говорится, что «по прошествии более 8 лет после его деятельности в качестве консультанта он заявил о наличии задолженности в 2 млн франков».
Отмечалось, что с помощью Блаттера соответствующие выплаты были произведены в начале 2011 года. Собранные федеральной прокуратурой доказательства усилили подозрение в том, что эта «выплата была произведена безосновательно». Прокуратура в этой связи пришла к заключению, что Блаттер и Платини совершили правонарушения.
Блаттеру 86 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о переводе Платини 2 млн швейцарских франков. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. В 2021 году Блаттера дисквалифицировали еще на 6 лет и 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА.
Платини 66 лет, в конце 2015 года француз, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет, позднее апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. После подачи чиновником апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) срок был сокращен до четырех лет.