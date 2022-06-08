В Швейцарии начался суд над бывшими президентами ФИФА и УЕФА

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Судебный процесс над бывшим президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером и экс-главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелем Платини стартовал в Швейцарии. Об этом в среду сообщает новостная и информационная платформа Swissinfo.

Судебное разбирательство может продлиться до 22 июня. Приговор должен быть вынесен 8 июля. Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы в случае, если их вина будет доказана.

2 ноября 2021 года федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Блаттеру и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу Платини. Они также проходят по делу о мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении.

С 1998 по 2002 год Платини работал консультантом Блаттера, который тогда занимал пост президента ФИФА. Ежегодно он получал вознаграждение в размере 300 тыс. швейцарских франков. В документе прокуратуры говорится, что «по прошествии более 8 лет после его деятельности в качестве консультанта он заявил о наличии задолженности в 2 млн франков».

Отмечалось, что с помощью Блаттера соответствующие выплаты были произведены в начале 2011 года. Собранные федеральной прокуратурой доказательства усилили подозрение в том, что эта «выплата была произведена безосновательно». Прокуратура в этой связи пришла к заключению, что Блаттер и Платини совершили правонарушения.

Блаттеру 86 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о переводе Платини 2 млн швейцарских франков. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. В 2021 году Блаттера дисквалифицировали еще на 6 лет и 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА.