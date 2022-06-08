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12:46 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Евгений Куйвашев назвал себя преданным болельщиком на встрече с советом директоров ФК «Урал»

8 июня свердловский губернатор Евгений Куйвашев обсудил с советом директоров футбольного клуба «Урал» итоги прошедшего сезона и направления дальнейшей деятельности.

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«Как преданный футбольный болельщик, я внимательно слежу за выступлениями наших футболистов, радуюсь их победам и огорчаюсь, когда у ребят что-то не получается», — заявил глава региона.

Евгений Куйвашев отметил, что для свердловской команды игра в прошедшем сезоне складывалась непросто, но ФК «Урал» проявил целеустремленность и сплоченность, умение мобилизоваться в трудной ситуации.

Губернатор выразил уверенность в том, что свердловские футболисты могут добиваться более высоких результатов. «Потенциал и возможности для этого есть», — подчеркнул он.

На заседании совета директоров ФК «Урал» обсуждали необходимые меры для укрепления позиций уральского футбола, подготовки молодых спортсменов, сообщил свердловский Департамент информационной политики.

ФК «Урал» завершил Чемпионат России на двенадцатом месте, набрав по результатам 30 игр 33 очка.

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