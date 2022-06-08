«Кайрат» представил нового главного тренера после ухода Бердыева
Казахстанский специалист Кирилл Кекер стал новым главным тренером «Кайрата», сообщают Vesti.kz.
Кайрат
Казахстанский специалист Кирилл Кекер стал новым главным тренером «Кайрата», сообщают Vesti.kz.
О назначении алматинский клуб объявил официально.
Отмечается, что это один из самых успешных специалистов академии «Кайрата» с большим опытом работы с молодыми игроками.
В КПЛ-2020 в качестве помощника тренера в составе «желто-черных» Кекер завоевал золото чемпионата. Сезон-2021 он начал в должности главного тренера «Кайрат-Жастар», а в июне стал исполняющим обязанности главного тренера освновной команды.
В январе 2022 года Кекер был представлен в качестве главного тренера в ФК «Кайрат Москва». За один тур до окончания чемпионата НФЛ-2 команда находится на пятом месте.
Напомним, что ранее «Кайрат» объявил о расставании с Курбаном Бердыевым.