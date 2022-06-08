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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» представил нового главного тренера после ухода Бердыева

Казахстанский специалист Кирилл Кекер стал новым главным тренером «Кайрата», сообщают Vesti.kz.

Кайрат
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Источник: ФК "Кайрат"

О назначении алматинский клуб объявил официально.

Отмечается, что это один из самых успешных специалистов академии «Кайрата» с большим опытом работы с молодыми игроками.

В КПЛ-2020 в качестве помощника тренера в составе «желто-черных» Кекер завоевал золото чемпионата. Сезон-2021 он начал в должности главного тренера «Кайрат-Жастар», а в июне стал исполняющим обязанности главного тренера освновной команды.

В январе 2022 года Кекер был представлен в качестве главного тренера в ФК «Кайрат Москва». За один тур до окончания чемпионата НФЛ-2 команда находится на пятом месте.

Напомним, что ранее «Кайрат» объявил о расставании с Курбаном Бердыевым.

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