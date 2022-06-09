Южноафриканский клуб дисквалифицирован пожизненно за 41 автогол в матче
Четыре клуба из четвертого дивизиона ЮАР получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи, сообщает BBC.
Четыре клуба из четвертого дивизиона ЮАР получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи, сообщает BBC.
За выход в лигу на уровень выше в концовке чемпионата боролись команды «Матияси» и «Шивулани Денжероус Тайгерс». Последняя лидировала с разницей голов +16.
В последнем туре в конце мая «Матияси» улучшил ситуацию, одержав сногсшибательную победу со счетом 59:1 над «Нсами Майти Бердс». Причем 41 гол в этой встрече — это автоголы. При этом в другом матче «тигры» обыграли «Котоко Хэппи Бойз» со счетом 33:1. Было зафиксировано 7 автоголов.
По итогам расследования, всем четырем клубам навсегда запретили заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Должностные лица команд, причастных к махинациям, отстранены от работы в регионе от 5 до 8 лет.