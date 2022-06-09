Новым главным тренером ФК «Новосибирск» стал Алексей Поддубский

Как сообщает министерство спорта Новосибирской области, его место займёт экс-главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский.

Напомним, что об уходе главного тренера ФК «Новосибирск» Павла Могилевского стало известно 4 июня. Пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев рассказывал журналистам, что решение приняли «по взаимной договорённости сторон». Контракт с Могилевским было принято не продлевать после серии поражений команды и в целом неудовлетворительными показателями команды.

Сегодня, 9 июня, в региональном Минспорта сообщили, что должность главного тренера займёт 49-летний Алексей Поддубский. Он рассказал изданию, что заключил контракт на год с возможностью продления. Перед командой «Новосибирск» снова стоит задача — выйти в НФЛ.

Ранее Алексей Поддубский занимал пост главного тренера «СКА-Хабаровск». Под руководством тренера команда заняла 4-ое место в НФЛ, уступил по сумме двух стыковых матчей «Химкам» (1:0, 0:3). Известно, что 3 июня стало известно об уходе Поддубского из хабаровской команды после истечения контракта.

«С составом тренерского штаба Алексей Поддубский определится в ближайшее время. 19 июня футболисты команды соберутся в Новосибирске, а с 20 июня на базе “Олимпийская” начнётся предсезонный сбор», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что футбольный клуб «Новосибирск» получал из бюджета региона по 16,6 млн рублей за каждую победу.