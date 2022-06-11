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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футбольный матч в Дагестане закончился массовой дракой

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Футбольный матч первого дивизиона одной из любительских лиг Дагестана завершился массовой дракой между командами.

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В субботу проходили стыковые встречи за право выступать в Высшей лиге НФЛ Дагестана в следующем сезоне. В одном из матчей играли клубы «Куяда» и «Дербент». Последний победил со счетом 3:1. После игры началась массовая драка.

«Дербент» по итогам чемпионата Первой лиги стал четвертым. Благодаря победе в «стыках» команда поднялась в Высшую лигу НФЛ.

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