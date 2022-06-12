Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды проиграла россиянам в Минске

В первом периоде встречи на поле СОК «Олимпийский» соперники не смогли открыть счет, а сразу после перерыва Павел Дубук вывел белорусов вперед. Пропустив мяч, россияне бросились отыгрываться и вскоре Владимир Раскин и Борис Никоноров забили два гола подряд. В дальнейшем гости контролировали ход поединка, хозяевам приходилось больше играть в обороне и в итоге победу вновь одержали российские спортсмены — 5:3. Такой же результат в их пользу был зафиксирован и в первом спарринге в белорусской столице. Лучшими игроками во втором поединке признаны Павел Дубук и Борис Никоноров.

Подводя итог двухматчевого противостояния, главный тренер белорусской сборной испанский специалист Николас Альварадо отметил, что эти поединки с российской командой дали возможность проверить свои силы и понять, над чем нужно работать дальше. Его российский коллега Михаил Лихачев также считает, что подобные встречи очень полезны в плане дальнейшего развития команды. По его мнению, белорусы заметно прогрессируют и с каждым матчем играть с ними все сложнее. Настваник россиян поблагодарил белорусских коллег за приглашение в Минск и отличную организацию тренировочного сбора и контрольных встреч.

Российские пляжники являются одними из сильнейших в мире — они трижды выигрывали чемпионат планеты и пять раз становились лучшими в Европе. Сборная Беларуси в прошлом сезоне впервые завоевала серебро Евролиги, уступив в финальном поединке команде Португалии. Для белорусов это лучший результат за все время выступлений в Евролиге. До этого они дважды подряд финишировали пятыми (2018, 2019). Сейчас российская команда возглавляет мировой рейтинг, Беларусь занимает 11-е место.