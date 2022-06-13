Красавица-официантка перевернула жизнь Дасаева: история любви из Испании

Уроженец Астрахани из скромной команды второй союзной лиги «Волгарь» пробился на авансцену главных футбольных событий и в 1988 году был признан лучшим вратарем мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, получив в награду увесистую, примерно килограммов на тридцать, символичную статуэтку с руками, крепко держащими мяч. В том году советские футболисты поразили всех, завоевав серебряные медали на чемпионате Европы в ФРГ.

Кроме того, в коллекции звездного футболиста с единичкой на майке есть бронзовая медаль Олимпиады-80, две победы и семь медалей разного достоинства в составе «Спартака» в чемпионатах СССР, звание лучшего футболиста страны 1982 года и шесть наград лучшему вратарю года в Советском Союзе.

Дасаев десять лет подряд входил в список 33 лучших футболистов года, причем девять раз — под первым номером. Он участвовал в трех чемпионатах мира (в 1982, 1986 и 1990 годах), проведя 91 матч за национальную сборную. И это при сумасшедшей конкуренции — ведь на место первого номера претендовали не менее маститые стражи ворот: Владимир Пильгуй, Виктор и Вячеслав Чановы, Отар Габелия, Михаил Бирюков, Сергей Краковский…

Второй после Яшина

Знаменитый кипер, чемпион СССР в составе московских команд «Торпедо» и «Спартак» Анзор Кавазашвили считает, что Дасаев достойно продолжил традиции отечественной школы.

«Он стал одним из лучших в поколении, которое пришло после нас. Ринат появился на небосклоне вратарского искусства и очень легко вошел в большой футбол, — подчеркнул экс-голкипер сборной СССР. — Брать вратаря из Астрахани в то время было очень рискованно, а он сразу заиграл, завоевав уважение и специалистов, и болельщиков. Его очень любили за пластичность, он был как леопард — стройный, прыгучий, пластичный. А плавные движения отличали от многих вратарей. Ринат уверенным шагом вошел в историю как достойный продолжатель дела Льва Ивановича Яшина. У него не было броскости и пижонства, он играл вразумительно, спокойно и надежно. И после Дасаева вратаря такого класса в “Спартаке” больше не было. Он спокойный и рассудительный парень. Я поздравляю его и от души говорю — Ринат, мы тебя любим!».

Ринат Дасаев во время выступлений за "Спартак" | Источник: РИА "Новости"

Кстати, Дасаеву в юношеские годы очень нравилась манера игры именно Кавазашвили. Однажды в Астрахань на товарищеский матч приехал «Спартак», и те минуты надолго остались в памяти талантливого вратаря.

«Спартаковцы играли весело, с огоньком, разыгрывая свои любимые узорчатые комбинации, — писал Дасаев в книге “Команда начинается с вратаря”. — В двух шагах от меня на поле умело, по хозяйски распоряжались мячом Папаев, Калинов, Киселев, рвались вперед, запутывая опекунов, Хусаинов, Осянин, Силагадзе, четко и спокойно оборонялись Ловчев и Логофет. Но больше всего меня поразил Анзор Кавазашвили. Мяч словно сам прилипал к перчаткам этого черноволосого улыбчивого вратаря! После матча мне очень хотелось подойти и поговорить с ним, наверняка, как я считал, знавшим какие-то особые вратарские секреты. Но мальчишеская робость и застенчивость помешали».

Всеобщее признание

Перспективного вратаря после сезона-1977 забрал в «Спартак» Федор Новиков, которого в свой штаб пригласил тренер «красно-белых» Константин Бесков. И 20-летний голкипер спустя некоторое время вытеснил из состава опытного Александра Прохорова. В первых матчах чемпионата СССР 1978 года Дасаев остался «сухим» и помог команде взять очки в матчах с «Зарей» (0:0) и «Локомотивом» (1:0). И на десять лет стал первым номером народной команды, а немного позднее — и многолетним лидером и капитаном сборной СССР.

Вратарь сборной СССР Ринат Дасаев перед товарищеским матчем с Францией | Источник: РИА "Новости"

Звездным часом спортсмена, уверенно заявившего о себе на чемпионате мира 1982 года, стал чемпионат Европы-1988. Тогда сборная СССР, ведомая легендарным Валерием Лобановским, блистательно дошла до финала. На групповом этапе команда победила голландцев (со счетом 1:0), сыграла вничью с ирландцами (1:1) и уверенно разобралась с англичанами (3:1). А в полуфинале были повержены итальянцы (2:0).

И если бы не знаменитый сумасшедший удар Марко ван Бастена с острейшего угла с лета, и не тот злосчастный пенальти, не забитый Игорем Белановым, финальный матч турнира со сборной Нидерландов, завершившийся досадным поражением (0:2), мог бы сложиться совсем иначе.

О том, что игрок становится своим и любимым, ярче всего говорят болельщики. И не случайно до сих пор поклонники «Спартака» со стажем помнят знаменитые кричалки «Лучше нету вратаря, чем татарин с “Волгаря!”. Или “От Москвы до Гималаев король воздуха Дасаев!”. А во многих дворах тогдашнего Советского Союза пацаны с гордостью называли прыгучего и умелого мальчугана не иначе как “наш Дасай”».

Ринат Дасаев перед матчем | Источник: РИА "Новости"

Печали и счастье под небом Испании

Ринат родился в семье обычных тружеников, его мать работала диспетчером в речном порту Астрахани, а отец — на рыбозаводе. В детстве мальчик подавал неплохие надежды в плавании, но в пионерском лагере повредил руку и вскоре расстался с водными дорожками. В футбольную секцию он пришел в девять лет, начинал в амплуа нападающего. Первые вратарские уроки мастерства Ринат получил от тренера Геральда Бледных, в 1975 году дебютировал в составе «Волгаря», в котором провел три сезона.

Успешная игра Дасаева за «Спартак» сочеталась с благополучной семейной жизнью. В 1983 году спортсмен познакомился с известной гимнасткой Наталией Гаас, а в 1985 году спортсмены сыграли свадьбу. Свидетелем у Дасаева был популярный артист Александр Фатюшин — любители кино помнят его по роли хоккеиста Сергея Гурина в фильме «Москва слезам не верит». Ради свадьбы Фатюшину пришлось … пропустить спектакль в Театре имени Маяковского — выручил больничный.

Свадьба Рината Дасаева и Нелли Гаас в 1985 году | Источник: РИА "Новости"

В семье Дасаевых родились две дочки — Эльмира и Кристина. А в ноябре 1988 года начался зарубежный этап карьеры вратаря — испанская «Севилья» купила голкипера за два миллиона долларов.

В Испании у Дасаева не очень ладилось: после первого сезона он получил травму, а потом понадобилось провести операцию. Он на время потерял место в составе, тренерский штаб решил сделать ставку на молодого и перспективного вратаря, пришедшего из «Барселоны». В итоге за четыре сезона советский футболист сыграл за команду 59 матчей, 18 из которых — «на ноль».

Постепенно Дасаев перешел на тренерскую работу в клубе — вряд ли он рассчитывал на такой исход, переходя в «Севилью» в статусе лучшего вратаря мира. И семейная жизнь дала трещину, завершившись разводом. Гаас с дочерьми перебралась в Сарагосу, где открыла собственную школу гимнастики. Кстати, Эльмира стала впоследствии одной из ярких звезд мировой аэробики — победительницей Кубка мира и абсолютной чемпионкой Всемирных игр (аналог Олимпийских игр по видам спорта, не входящим в их программу).

Дасаев в Севилье попробовал свои силы в бизнесе, открыв магазин спортивных товаров. Но дело не пошло, и от этого начинания пришлось отказаться. Одиночество затягивалось, казалось, что проблемы продолжатся и в личной жизни.

Ринат Дасаев во время матча | Источник: РИА "Новости"

Великий вратарь напрочь разорвал отношения и с родными, и с друзьями. Трудно судить, что на самом деле послужило веским поводом для этого. Возможно, все свалилось на него как-то вместе и сразу — и потеря места в составе, и развод, и отъезд в другой город любимых дочерей, и неудача в бизнесе. Удар следовал за ударом, а Ринат привык всегда быть только первым. Каково это — признать, что дела на чужбине идут не лучшим образом?

Но однажды Ринат все же встретил свою судьбу — официантку Мари дель Мар. И надо же такому было случиться, что в сходящей с ума от футбола Испании красавица-брюнетка ничего не знала о знаменитом вратаре Дасаеве. Но его отлично знал ее отец, работавший таксистом.

Мари сумела понять и поддержала Рината в самые трудные минуты, подарив ему счастье на многие годы. Нашла для него столь нужные ему слова и эмоции жизни и любви. Именно те, в которых он тогда так нуждался. На протяжении долгого времени они вместе. Ринат усыновил первого ребенка Мари Мигеля, а еще у них дочери Беатрис и Алия и сын Салим. Последние двое не случайно получили татарские имена — Дасаев очень чтит мусульманские устои и традиции. Для многих болельщиков на протяжении многих лет было загадкой, что же находилось в небольшой сумочке, с которой вратарь выходил на игру. Дасаев после завершения карьеры раскрыл тайну: там были запасные перчатки и … Коран.

Ринат Дасаев со второй женой Марией дель Мар | Источник: РИА "Новости"

Полоса сомнений и последний автобус

История возвращения Дасаева в Россию удивительна и стала возможной благодаря усилиям Сергея Емельянова, спортивного корреспондента гремевшей тогда звездными именами «Комсомольской правды».

Емельянов однажды решил найти завершившего карьеру и осевшего в Севилье вратаря. Первая попытка состоялась в апреле 1997 года, когда репортер по работе оказался в городе, и завершилась неудачей: магазин, который когда-то принадлежал Дасаеву, уже закрылся, и информации о бывшем владельце ни у кого не было. Но затем большую помощь оказал экс-баскетболист московского «Динамо» Хосе Бирюков.

«Ему через своих друзей в Севилье удалось найти телефон Рината и уговорить его прийти на телефонный разговор к соседям, ведь мобильники тогда были редкостью, — рассказывает РИА Новости Емельянов. — И со второй попытки мы связались с ним, хотя тогда он уже по-русски говорил с акцентом. И не очень-то был расположен к разговору, спросив: “Что вы от меня хотите?”. Мы объяснили и рассказали, что с ним хочет поговорить и его старший брат Рафик, живший в Астрахани. Они пообщались — в их семье было развито уважение к старшим — и Ринат прислушался к его словам. Мы решили, что ситуация непонятная, и надо срочно лететь в Испанию».

В Севилью в феврале 1998 года отправились четверо — Сергей, Рафик, двоюродный брат Рината Игорь Кильдеев и президент «Волгаря» Петр Банк. Причем руководитель клуба был готов сразу предоставить Дасаеву любую работу по желанию. А Емельянов, понимая, что у Дасаева просрочен паспорт, заблаговременно позвонил в российское посольство в Мадриде. И там, услышав знаменитую фамилию, пообещали оперативно сделать новый документ.

«Мы позвонили Ринату и сказали, в каком отеле остановимся, — продолжает собеседник агентства. — Но приехав из аэропорта Малаги в Севилью с трудом его нашли. На наше счастье я увидел Дасаева сразу, как только вышел из машины. И он тут же повез нас ужинать в бар, которым владели его испанские друзья. Познакомились и проговорили часов до трех ночи. Утром снова встретились, поехали обедать в ресторан, а там, представляете, находился (экс-форвард московского “Динамо”) Вели Касумов со своей компанией. Он тогда играл за португальскую “Виторию”, а в Севилье у него был дом. И в этот же день я впервые увидел Мари».

«Мы поначалу немного стеснялись, но она оказалась отличной женщиной, — добавляет Емельянов. — Мы, честно говоря, думали, что она попытается помешать нам уговорить Рината вернуться в Россию. Но она молодец, Мари не была против этого. А Ринат долго не мог решиться, ехать или нет, он не мог представить, кем будет работать. В один вечер он едет, а на следующий уже нет. А у нас была всего неделя до отлета. Но Рафик на правах старшего брата с ним серьезно поговорил, и Ринат все же согласился. Кстати, еще в Москве я позвонил главному тренеру “Спартака” Романцеву и сказал: “Олег Иванович, мы летим в Испанию к Дасаеву. Что ему передать от вас?”. И он ответил: “Пусть возвращается, работа в клубе для него будет”.

Чтобы разобраться с проблемой Дасаева с просроченным паспортом, мини-делегация отправилась в посольство в Мадриде.

«Все сделали часа за полтора, а в качестве гостинца я подарил сотруднику посольства, который нам помогал, привезенную из Москвы буханку бородинского хлеба. Как же все они были рады!», — вспоминает Емельянов.

Тут судьба вновь подкинула препятствие для возвращения вратаря на родину: не было билетов на рейс до Москвы. Но сотрудница аэропорта, услышав знаменитую фамилию, пообещала, что Дасаева поставят первым в очередь, если появится свободное место.

Ринат Дасаев после завершения карьеры | Источник: РИА "Новости"

«Мы поехали на двух машинах в аэропорт, причем Ринат с Марией на своей, — рассказывает Емельянов. — Они ехали сзади, а мы переживали: вот не захочет она его отпускать, свернет куда-нибудь, и где нам потом его искать? Постоянно оглядывались — нет, машинка едет за нами. В аэропорту мы зарегистрировались, а для Рината билета нет. Нам говорят — идите, а он подойдет попозже. Но как мы можем его оставить? А вдруг он передумает? Ждали до последнего, пока нас уже не отправили на посадку».

«Мы и один автобус до самолета пропустили, и второй, а когда уже садились в последний, наконец-то увидели: Ринат с сумками бежит по эскалатору. И 1 марта, в первый день весны, мы вернулись в Москву, — добавляет собеседник. — А потом уже и Мари прилетела в Москву. Ринат затем был тренером вратарей в “Спартаке”, а когда сборную России возглавил Георгий Ярцев, то пригласил Рината в команду на аналогичную должность. Я, кстати, в 2004 году по работе ездил на чемпионат Европы в Португалию. И когда наши играли с испанцами, я на трибуне рядом неожиданно увидел Мари. А совсем неподалеку — Вели Касумова, представляете?!».