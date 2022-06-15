Денисов записал обращение к Путину из-за событий на Украине, но его не опубликовали: «Готов встать на колени перед вами»

— Где ты был 24 февраля?

— Дома. Спал. 25-го я был, мягко скажем, шокирован. Я думал, что это все остановится, как нам всем говорили, на вхождении туда… На Донбасс, я не знаю… Но когда через два дня я узнал, что мы пошли дальше туда, то для меня это был уже не шок, а ужас.

Я очень восприимчивый человек… Я муху, если можно так сказать, убить не могу. Но для меня эти события — катастрофа. Полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. Восприятие вообще всего у меня поменялось резко. Я не спал. Наверное, четыре дня я спал часа по три. Я был просто шокирован. Я не понимаю, почему в 2022 году… И мне никто не может объяснить. Может, потому, что я мало начитан, может, потому, что я плохо знаю историю, но я не знаю. Я против этого. Я против, когда люди умирают.

У меня трое сыновей. Первый вопрос, который я задал своей супруге: «А если бы им было по 18−20 лет, и их бы забрали?» Я просто не могу даже объяснить, что я чувствовал. Полный ужас и катастрофа внутри меня. Мы с Леной разговаривали, и я не понимал, как дальше жить. Уезжать за границу или оставаться… Но я люблю свою страну, я не собираюсь никуда уезжать. У меня промелькнули такие мысли. Целую неделю мы об этом думали, но решили все-таки остаться. Потому что я просто не смогу жить за границей. Я русский дворовый парень.

— В первые дни после 24 февраля у тебя была идея, желание…

— Да, конечно, не идея и желание… Мое мини-обращение к нашему великому отправил. Понимал, конечно, что кто на меня смотреть там будет. Но я отправил. Я Мише Прокопцу дал послушать, мы хотели на ютуб скинуть, но все отказались (в этот момент на экране появилось примечание: «Игорь говорит про медиа, которым Денисов и его юрист Михаил Прокопец предложили опубликовать это обращение к Путину» — Sports.ru).

— Ты можешь чуть расшифровать: ты хотел сразу…

— Не сразу. Там 3−5 дней прошло, наверное.

— У тебя было обращение?

— Да.

— К Путину?

— Да.

— Что там было?

— Чтобы это все остановилось. Я даже сказал так: «Готов встать на колени перед вами». Я, гордый парень… Это на третьи или на четвертые сутки было. Я был готов встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. Что такое жизнь одного человека — какого-то Денисова? Гордости уже не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет. Но, к сожалению, никто не выставил.

— Можешь объяснить, почему отказались?

— Я не знаю. Это задайте Мише вопрос.

— Тебе не было больно?

— Больно — что?

— Что отказались. Что у тебя был такой порыв, такое обращение, и все отказываются.

— Да было, конечно. Но потом они принимают этот закон, когда сажают тебя в тюрьму (речь о законе об уголовной ответственности за распространение фэйков о российской армии — Sports.ru). Конечно, я же простой человек. Мне даже сейчас страшновато. Но я не могу не сказать. Опять же, я никуда не скрываюсь, никуда не собираюсь уезжать — мне это нафиг не надо. Но как можно не сказать, если я чувствую так? Знаете, может, для кого-то, кто по-другому мыслит, я говорю глупости, но для себя — я считаю, что должен это выразить, — сказал бывший капитан сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.