Прокуратура запросила срок для Блаттера и Платини

Неделю назад суд в Швейцарии приступил к рассмотрению дела Блаттера и Платини, обвиняемых в мошенничестве. Ранее сообщалось, что им грозит до пяти лет лишения свободы или крупный денежный штраф.

Прокурор Томас Хильдебранд, как отмечает агентство, на протяжении более четырех часов судебного заседания пытался опровергнуть тезис защиты об устном контракте между чиновниками. Блаттер и Платини подписали письменное соглашение в августе 1999 года, согласно которому ФИФА ежегодно выплачивала бы 300 тысяч швейцарских франков экс-главе УЕФА, но стороны якобы устно договорились о дополнительной выплате в 700 тысяч в год, если будет позволять финансовое состояние организации.

Хильдебранд в ходе заседания настаивал, что даже в случае выплаты 1 млн франков в 1999 году у ФИФА было бы более 21 млн наличными, в то время как фактические финансовые резервы на 2002 год составляли 327 млн. Он также заявил, что согласование таких сумм без письменного оформления и свидетелей противоречит коммерческой практике и кодексу ФИФА.

Судебный процесс будет продолжаться до 22 июня. Приговор двум футбольным функционерам будет объявлен 8 июля.