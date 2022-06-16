«Зенит» подписал Бакаева, «Барселона» попрощалась с легендой. Трансферы и слухи дня

Что в России

Федотов возглавил ЦСКА, Галактионов сменит Кержакова в «Нижнем Новгороде»

Минувший день обернулся сразу двумя громкими тренерскими перестановками. ЦСКА попрощался с братьями Березуцкими и, наконец, объявил о назначении Владимира Федотова главным тренером. Как сообщает пресс-служба клуба, стороны заключили долгосрочный контракт. Тренерский штаб армейцев также пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с Федотовым в «Сочи».

Кроме того, главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков объявил об уходе со своего поста.

«Руководство приняло решение назначить нового главного тренера. Я не буду главным тренером “Нижнего Новгорода”. Теперь я готов рассматривать предложения», — цитирует Кержакова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Кержакова в нижегородском клубе сменит Михаил Галактионов.

«Зенит» объявил о подписании Бакаева

Зелимхан Бакаев официально стал футболистом «Зенита». Контракт подписан по схеме «3+1».

В новом клубе полузащитник взял 7-й номер и сразу же после заключения соглашения обратился к болельщикам «Зенита».

«Хочу сказать, что буду делать все, что в моих силах, чтобы достойно представлять “Зенит”, радовать вас, чтобы вы благодаря моей самоотдаче и игре приняли меня», — сказал Зелимхан.

Ранее Бакаев ушел из «Спартака» и стал свободным агентом. Известный футбольный комментатор Константин Генич заявил, что московский клуб его предал.

«Не могу сказать, что он счастлив, даже если по интервью смотреть. Мне даже его в какой-то степени жалко, потому что он хотел остаться в “Спартаке”, но по каким-то нефутбольным причинам не остался. “Спартак” его предал. Когда свой воспитанник хочет остаться, а его не продлевают… Ладно бы он по мячу через раз попадал! Я не понимаю этот трансфер», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Баринов может уйти из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов этим летом может покинуть клуб.

«Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы», — цитирует Баринова ТАСС.

В сезоне-2021/22 Баринов провел за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи, а также получил 15 желтых и 2 красных карточки. Контракт 25-летнего хавбека с железнодорожниками истекает летом 2023 года.

Крицюк ушел из «Зенита» из-за проблем со здоровьем

После возвращения у Крицюка в России не заладилось. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб и голкипер приняли решение о расторжении контракта. Причиной стало состояние здоровья Станислава.

«К сожалению, состояние здоровья Станислава не позволяет ему не только играть, но пока и тренироваться в общей группе. Мы совместно с ним приняли решение, что в этой ситуации лучше расторгнуть контракт, чтобы он мог сосредоточиться на здоровье. Он будет тренироваться и лечиться в клубе до конца месяца», — цитирует Медведева ТАСС.

Крицюк перешел в «Зенит» из «Жил Висенте» в сентябре 2021 года. В составе петербуржцев футболист провел 11 матчей и пропустил 15 мячей. В последний раз голкипер выходил на поле в ноябре в матче группового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом». В том же месяце он перенес операцию на колене из-за проблемы с хрящом.

Что в Европе

Суарес перейдет в «Ривер Плейт».

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес продолжит карьеру в «Ривер Плейт». Об этом сообщает Radio Mitre.

Отмечается, что уругваец достиг договоренности с аргентинским клубом. В выходные форвард отправится в Буэнос-Айрес для урегулирования последних деталей, а чуть позже будет объявлено официально. Он уйдет из «Атлетико» свободным агентом.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Суарес провел в составе «Атлетико» 35 матчей, в которых отметился 11 голами и 2 результативными передачами.

Дани Алвес ушел из «Барселоны»

«Барса» во второй раз попрощалась со своей легендой. Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе. Его контракт заканчивается в конце июня, и клуб не будет с ним его продлевать.

«Дорогие кулесы (прозвище фанатов “Барселоны”. — Sport24). Пришло время для нашего прощания. Это были 8 лет, которые я посвятил клубу, этим цветам и этому дому… Но, как и все в жизни, годы проходят, дороги расходятся, а истории переписываются. Прошло еще много лет, прежде чем футбол и жизнь решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться. Спасибо.



Я хотел бы также поблагодарить весь персонал за возможность, которую они дали мне вернуться в этот клуб и снова носить эту замечательную футболку. Не знаю, как описать свое счастье… Надеюсь, вы не пропустите мои безумства и мое ежедневное счастье. Надеюсь, что те, кто останется в клубе, изменят его историю. Я искренне желаю этого. Я выиграл 23 титула: 2 требла, 1 секстет — большая золотая книга! Да здравствует Барса!» — написал Алвес в соцсетях.