«Кайрат» подписал контракты с тремя футболистами

Соглашения до конца 2024 года заключены с Александром Широбоковым, Львом Кургиным и Байжаном Меделханом.

Широбоков, Кургин и Меделхан являются воспитанниками «Кайрата». Летом 2021-го перешли в ФК «Кайрат-Москва». В составе «москвичей» Александр провел десять матчей, Лев — 29, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей, а Байжан сыграл 34 игры, забил пять голов и сделал три ассиста.