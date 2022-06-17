«Кайрат» подписал контракты с тремя футболистами
Футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контрактов с некоторыми игроками команды «Кайрат-Москва», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контрактов с некоторыми игроками команды «Кайрат-Москва», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соглашения до конца 2024 года заключены с Александром Широбоковым, Львом Кургиным и Байжаном Меделханом.
Широбоков, Кургин и Меделхан являются воспитанниками «Кайрата». Летом 2021-го перешли в ФК «Кайрат-Москва». В составе «москвичей» Александр провел десять матчей, Лев — 29, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей, а Байжан сыграл 34 игры, забил пять голов и сделал три ассиста.
Напомним, новым главным тренером «Кайрата» стал Кирилл Кекер, который на этом посту сменил Курбана Бердыева.