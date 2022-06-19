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17:37 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА хочет облегчить правила по участию трансгендеров в турнирах по женскому футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) разработала проект по модернизации женского футбола.

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Источник: AP 2022

Как сообщает Daily Mail, проект направлен на облегчение участия трансгендерных женщин в женском футболе. Отмечается, что ФИФА планирует снять порог тестостерона для трансгендеров и разрешить им участвовать в соревнованиях в соответствии с их самоидентификацией. В данный момент ведутся консультации насчёт доработки и принятия реформы.

При этом сообщается, что трансгендерную женщину могут не допустить до участия в соревнованиях, если она сохранила какое-то конкурентное преимущество. Для каждого конкретного случая будет собираться комиссия с экспертами в области медицины, психологии, права и прав человека.

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