ФИФА хочет облегчить правила по участию трансгендеров в турнирах по женскому футболу

Как сообщает Daily Mail, проект направлен на облегчение участия трансгендерных женщин в женском футболе. Отмечается, что ФИФА планирует снять порог тестостерона для трансгендеров и разрешить им участвовать в соревнованиях в соответствии с их самоидентификацией. В данный момент ведутся консультации насчёт доработки и принятия реформы.

При этом сообщается, что трансгендерную женщину могут не допустить до участия в соревнованиях, если она сохранила какое-то конкурентное преимущество. Для каждого конкретного случая будет собираться комиссия с экспертами в области медицины, психологии, права и прав человека.