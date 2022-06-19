ФИФА хочет облегчить правила по участию трансгендеров в турнирах по женскому футболу
Международная федерация футбола (ФИФА) разработала проект по модернизации женского футбола.
Международная федерация футбола (ФИФА) разработала проект по модернизации женского футбола.
Как сообщает Daily Mail, проект направлен на облегчение участия трансгендерных женщин в женском футболе. Отмечается, что ФИФА планирует снять порог тестостерона для трансгендеров и разрешить им участвовать в соревнованиях в соответствии с их самоидентификацией. В данный момент ведутся консультации насчёт доработки и принятия реформы.
При этом сообщается, что трансгендерную женщину могут не допустить до участия в соревнованиях, если она сохранила какое-то конкурентное преимущество. Для каждого конкретного случая будет собираться комиссия с экспертами в области медицины, психологии, права и прав человека.