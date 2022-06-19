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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» одержал победу в КПЛ после ухода Бердыева

«Кайрат» в Алматы обыграл «Махтаарал» и поднялся в топ-5 клубов КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 1:0. Победный гол во втором тайме забил российский защитник Виктор Васин. В компенсированное время к матчу гости могли получить пенальти, но рефери встречи решил, что фола не было и назначил угловой удар.

Добавим, что встреча с аутсайдером КПЛ стала первой после ухода из «Кайрата» главного тренера Курбана Бердыева.

Ранее «Ордабасы» в Шымкенте обыграл «Тараз» и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира. «Ордабасы» совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом.

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Кайрат
1:0
Первый тайм: 0:0
Мактаарал
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