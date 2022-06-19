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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» вышла в единоличные лидеры КПЛ после сенсации в Шымкенте

«Астана» на своем поле разгромила «Аксу» и вышла в единоличные лидеры КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча 14-го тура в Нур-Султане завершилась со счетом 5:0. Голы забили Абат Аймбетов, Марин Томасов, Раи Влут, Станислав Басманов и Юрий Перцух. Эта победа позволила столичной команде набрать 24 очка и обойти «Каспий» (22) и «Тараз» (21) в таблице национального чемпионата.

Ранее «Ордабасы» в Шымкенте сенсационно обыграл «Тараз» и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира, а «Кызыл-Жар» вырвал волевую победу у «Шахтера».

Еще в одном матче «Атырау» на своем поле проиграл «Актобе», хоть и доигрывал игру в большинстве, а фанаты конкурентов устроили потасовку. «Кайрат» в Алматы победил «Махтаарал». «Ордабасы» совершил сенсацию в матче КПЛ с тремя пенальти и автоголом.

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5:0
Первый тайм: 0:0
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