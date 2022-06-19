«Астана» вышла в единоличные лидеры КПЛ после сенсации в Шымкенте

Встреча 14-го тура в Нур-Султане завершилась со счетом 5:0. Голы забили Абат Аймбетов, Марин Томасов, Раи Влут, Станислав Басманов и Юрий Перцух. Эта победа позволила столичной команде набрать 24 очка и обойти «Каспий» (22) и «Тараз» (21) в таблице национального чемпионата.

Ранее «Ордабасы» в Шымкенте сенсационно обыграл «Тараз» и лишил шансов конкурентов выйти в лидеры турнира, а «Кызыл-Жар» вырвал волевую победу у «Шахтера».