«Кривбасс» обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон на территории Украины

«Просим вас поддержать вариант проведения чемпионата УПЛ сезона-2022/2023 только на Украине! Другого варианта, на наш взгляд, не существует ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения спортивного принципа. У ФК “Кривбасс” есть чёткая проукраинская позиция, и клуб просто не понимает, как мы можем покинуть Украину и поехать играть чемпионат в любую другую страну. Как после этого мы будем смотреть всем в глаза?



Сейчас, как никогда, мы должны сплотиться ради сохранения украинского футбола. Мы должны сделать всё, чтобы каждый клуб имел равные условия! Ведь спасая отдельные клубы сегодня, мы рискуем потерять в перспективе весь украинский футбол. На наш взгляд, попытки в нынешней ситуации провести турнир в другой стране выглядят довольно странно, нелогично и непонятно и для украинских граждан, и для наших партнёров со всего мира», — говорится на официальном сайте клуба.