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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Бердыев возглавил иранский «Трактор». Он также стал техническим директором клуба

Курбан Бердыев продолжит карьеру в чемпионате Ирана.

Кайрат
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Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» возглавил «Трактор». Он сменил на посту Эртугрула Саглама, который покинул клуб 9 июня.

69-летний российский специалист также занял должность технического директора клуба.

Последним местом работы Бердыева был алматинский «Кайрат». Он возглавлял клуб с августа 2021 года. Под его руководством «Кайрат» выиграл Кубок Казахстана в сезоне-2021 и стал бронзовым призером чемпионата страны.

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