Бердыев возглавил иранский «Трактор». Он также стал техническим директором клуба

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» возглавил «Трактор». Он сменил на посту Эртугрула Саглама, который покинул клуб 9 июня.

Последним местом работы Бердыева был алматинский «Кайрат». Он возглавлял клуб с августа 2021 года. Под его руководством «Кайрат» выиграл Кубок Казахстана в сезоне-2021 и стал бронзовым призером чемпионата страны.