Бердыев — в «Тракторе» из Ирана! Его советовал Азмун, клуб борется с системой и госденьгами в футболе

Курбан Бердыев нашел новую работу — и не в России, даже не в странах бывшего СССР. Он возглавил иранский «Трактор» из Тебриза. Более того, Бердыев сразу занял пост технического директора — видимо, чтобы полностью контролировать спортивный блок, как он любит.

В заявлении «Трактора» подчеркивают: Бердыева пригласили, чтобы привести клуб к профессиональным стандартам — в зоне его ответственности в том числе и академия. Детали контракта иранский клуб не уточняет.

Иранский «Трактор» тренировали Тошак и Сольдо — неудачно. Прошлый сезон провалили

Вряд ли многие вообще слышали о таком иранском клубе. Давайте зафиксируем основное.

•‎ Тебриз — город из Восточного Азербайджана (так называется провинция в Иране), где доминирует азербайджанское население. Даже гимн «Трактора» — на азербайджанском языке. А еще Тебриз — один из крупнейших городов страны: население — почти полтора миллиона человек. У клуба, кстати, более 700 тысяч подписчиков в инстаграме и телеграм-канал на 30 с лишним тысяч — лучше многих российских, кстати. Курбана поприветствовали вот такой картинкой с именем на русском:

•‎ «Трактор» основали при местном тракторном заводе, но позже клуб перестал от него зависеть. Команда за всю историю никогда не была чемпионом Ирана — лишь дважды выигрывала Кубок, а лучший результат в чемпионате — второе место.

• Сезон-2021/22 «Трактор» провалил: 13-е место в чемпионате на 16 команд. От зоны вылета запас приличный, но и от борьбы за медали с азиатской Лигой чемпионов очень далеко. До этого команда три сезона подряд не выпадала из топ-5, играла в ЛЧ-2021 как обладатель кубка: вышли из группы, выбив «Пахтакор», но остановились в первом раунде плей-офф — на будущем полуфиналисте, саудовском «Аль-Насре». При таком контрасте смена тренера выглядит логично.

• Прошлый сезон тренером «Трактора» начинал бывший игрок легендарной сборной Хорватии и «Штуттгарта» Звонимир Сольдо: тренерская карьера у него далеко не такая мощная, вот и в Иране уже к февралю в нем разочаровались. Клубу пришлось платить около 140 тысяч долларов за досрочный разрыв. Завершал сезон турок Эртугрул Саглам, уже знакомый в клубе по полугоду самостоятельной работы в 2018-м. Его хотели видеть главным и дальше, но не договорились о новом контракте.

• Три месяца в 2018-м команду тренировал валлиец Джон Тошак — легенда «Ливерпуля» и человек с опытом работы в мадридском «Реале». Закончилось все так быстро из-за особенностей иранской системы, с которыми Тошак не стал мириться: клуб при объявлении об уходе объяснял, что все сломала ситуация, когда иранская национальная федерация прямо накануне игры забрала у «Трактора» нескольких игроков в сборную. Джон посчитал, что в таких условиях работать не может, с ним договорились о расторжении. Правда, дела и до этого шли не очень, валлиец выиграл всего два матча из шести — первый, кстати, у «Сайпы» Али Даеи.

• Курбана Бердыева до приглашения в «Тракторе» знали не очень хорошо, признался член тренерского штаба Мохаммад Носрати — а выбрать его помог Сердар Азмун. «Сердар очень хвалил этого тренера, он считает его одним из лучших в России и говорит, что работа Бердыева пойдет на пользу не только “Трактору”, но и всему иранскому футболу, — говорил Носрати. — Он специалист по строительству клубов. Надеюсь, его опыт поможет поможет “Трактору” создать нужную структуру».

• Вообще «Трактор» — давний партнер «Рубина». О сотрудничестве информации мало, но в апреле 2019-го, когда Бердыева еще был главным в Казани, клубы подписали соглашение, казанцы стали побратимами «Трактора», при объявлении анонсировали совместные сборы и товарищеские матчи. В июле из Казани в Тебриз напрямую уехал 21-летний иранец Реза Шекари.

•‎ Отдельная история — фанаты «Трактора». Они одни из самых шумных и активных в Иране. «Трактор» в сезоне-2009/10 установил рекорд для новичка лиги (вернулись из второго дивизиона) — благодаря средней посещаемости 57 тысяч зрителей! Арена «Саханд» вмещает почти 69 тысяч, но на топ-матчах здесь регулярно собирается вообще под 80.

Джон Тошак, кстати, говорил, что фанаты «Трактора» напоминают ему болельщиков «Ливерпуля».

Еще фаны «Трактора» периодически устраивают погромы на чужих стадионах и оскорбляют другие этнические группы — персов и курдов. В 2019-м они даже отметились политическими кричалками: поддержали военную операцию Турции против курдского меньшинства. Возможность говорить не на персидском, кстати, отдельно отмечают на каждом матче: на 15-й минуте скандируют кричалки в честь 15-й статьи местной конституции, которая официально позволяет использовать местные языки в СМИ и преподавать на них в школах — такой пункт действует после Исламской революции 1979 года.

Летом 2016-го из-за болельщиков сорвался переход в «Трактор» армянского футболиста Вараздата Арояна: с ним уже подписали двухлетней контракт, но на фоне обострения армяно-азербайджанских отношений соглашение пришлось аннулировать. Ароян в итоге перешел из «Пюника» в другой иранский клуб, из города Мешхед (там живут в основном персы), а через сезон поехал в «Урал», благодаря чему мы его теперь хорошо и знаем.

«Трактор» борется с иранской госсистемой. Его владелец собирался развивать козоводство в Татарстане

Иранский клуб Бердыева — нетипичный для местной лиги. Он частный.

«Трактором» владеет бизнесмен Мохаммад Реза Зонузи. У него разнонаправленный бизнес: в основном фабрики, тяжелая промышленность, но есть и другие проекты.

В 2019-м — примерно в то же время, когда клуб договаривался о партнерстве с «Рубином» — Зонузи, например, был и в новостях на русском: писали, что его Daric Investment Group построит в Татарстане оптово-распределительный центр, а также займется разработкой проектов в молочном козоводстве и животноводстве. Тогда сообщалось, что иранец проведет в республике два месяца, чтобы оценить ее потенциал, в течение года до того местные медиа несколько раз сообщали о встречах Зонузи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

На своей территории «Трактор» — постоянный критик местной футбольной системы.

Например, в июне клуб заявил, что обратился в национальную федерацию с предложением ослабить лимит на легионеров: позволить шестерых иностранцев вместо четырех. Мотивируют тем, что в год чемпионата мира (Иран туда отобрался) это поднимет уровень лиги и в то же время поможет снизить неадекватно высокие цены на местных футболистов.

«Трактор» вообще не согласен с тем, как устроен иранский футбол: руководители клуба открыто нападают на государственные клубы.

«Мы отправили письмо президенту Федерации футбола и попросили его спасти наш футбол, — кричал владелец Зонузи. — Частных клубов всего несколько, а остальным без разницы, как им достаются деньги — но источники дохода важны для работы в частном секторе, без этого мы уничтожаем футбольную индустрию, ведь частные проекты не могут конкурировать с государственными ни в одной отрасли. Как нам бороться с государственными командами, где игрокам предлагают столько денег»?

В «Тракторе» приводят примеры: Зонузи говорит, что игроков у команды перехватывают госклубы — банально тем, что предлагают в два раза больше. «Мы конкурируем с теми, чьи руки в карманах у 80 миллионов иранцев», — резюмирует владелец.

В конце 2021-го «Трактор» вообще был на грани продажи, в зимнее трансферное окно клубу из-за долгов перед игроками не разрешали регистрировать новых игроков, был предметный интерес от местной медной компании — но задолженности (около 45 тысяч евро) закрыли, проблема отпала, а «Трактор» остался в руках Зонузи.

Где был Бердыев последние годы?

Не работал в России с 2019-го, когда во второй раз ушел из «Рубина». После этого слухи связывали его со многими российскими клубами (и даже со сборной), но он спокойно вел «Кайрат».

Изначально его позвали советником президента и владельца клуба Кайрата Боранбаева, но уже через несколько месяцев Бердыев возглавил команду. При нем «Кайрат» стал третьим в чемпионате, хотя восемь предыдущих сезонов не опускался ниже второй строчки. В еврокубках дела пошли еще хуже. «Кайрат» набрал лишь два очка и стал последним, пропустив вперед «Базель», «Карабах» и даже скромную «Омонию».

Для самого Бердыева такой результат стал худшим за всю историю выступлений в европейских турнирах. Зато клуб выиграл Кубок Казахстана — в драматичном финале с серией пенальти обыграл «Шахтер» Магомеда Адиева.

Второй сезон совсем не получился: в том числе из-за задержания Боранбаева у клуба начались проблемы. И вскоре Бердыев ушел. А уже через две недели нашел новое место работы — в «Тракторе».