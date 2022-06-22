Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Лига наций
14.06
Украина
Ирландия
11
Все события
Фоторепортажи
20«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
13Столкновения полиции с фанатами перед финалом ЛЧ
11:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Его называли убийцей бабушек: история главного афериста в футболе

Победы и рекорды в спорте требуют много усилий и жертв. А вот бразильцу Карлосу Кайзеру не пришлось делать для этого ровным счетом ничего. История главного футбольного афериста — в материале РИА Новости.

Наверх
Источник: Kronos

Мотивация наоборот

Возможно, именно из-за него в футбольном мире сложился стереотип о бразильцах. Ведь у них есть природный талант. Каждый игрок из южноамериканской страны одарен и пробивает локтями путь в профессиональной карьере. А в один момент все рушится: травмы, срывы на алкоголь и ночная жизнь.

Карлос Энрике Рапозо в 1974 году сидит в кругу друзей у телевизора. Только что Германия победила «нидерландский оркестр» под руководством Йохана Кройфа. Франц Беккенбауэр победно вскидывает над головой главный мировой трофей.

— А что значит «Кайзер»? — спрашивает Карлито приятелей.

— Это с немецкого «Король» означает. Беккенбауэр великий! — сказал чей-то голос.

Карлос после пары секунд размышлений сказал даже скорее себе:

— Я тоже буду Кайзером.

На тот момент подросток уже два года занимался в академии «Ботафого». Мать Карлито гоняла сына на тренировки чуть ли не пинками под зад.

«Ты должен выбиться в люди! А не пойти по нашим стопам!» — говорила она.

Однако паренек смекнул: карьеру можно сделать и более легким способом. В клубе заметили халатное отношение Кайзера к тренировкам и выгнали из команды. Однако через некоторое время он начал тренироваться во «Фламенго». Устроиться в молодежную академию помогли связи знакомых. Уже тогда подросток из Риу-Парду мог легко уболтать даже самого неразговорчивого человека.

Воспаление хитрости

Первой жертвой бразильского афериста стала мексиканская «Пуэбла». Скауты клуба сначала взяли одного из выпускников «Фла». Подписывая контракт, футболист обратился с просьбой рассмотреть резюме Кайзера.

«Он очень талантливый форвард. Забивал много голов», — убеждал игрок.

Словесных аргументов оказалось достаточно. «Пуэбла» была только рада приобрести еще одного «кудесника мяча». Настал день прибытия. Кайзера встретил тренер:

— Добро пожаловать! Скоро приступим к тренировке — присоединяйся.

— Тренер, — Карлос включил актерскую игру. — Я не уверен пока, что могу выйти. У меня спазм мышечный, хочу к врачам сходить. Но я восстановлюсь и скоро буду тренироваться с вами!

— Конечно, — успокоил тренер. — Про тебя много хорошего говорят. Восстановись, мы ждем, когда ты поправишься.

Источник: L'Equipe

Симулянт продолжал «лечение» в ночных клубах. В дни тренировок Кайзер посещал только тренажерный зал. Когда наступало время работы с мячом, бразилец с искусным мастерством актера хватался за ногу и причитал о болях в мышцах. В ход шли также уговоры одноклубников играть в двусторонках более жестко, чтобы получить ту же травму.

Так Кайзер из года в год кочевал по клубам. Если аферу раскрывали, руководство разрывало контракт и отсылало рекомендательное письмо. Кайзер пользовался документом и рассылал его во все команды, ссылаясь на талант, «пострадавший» от бесчисленных болячек.

Крестный отец

Шло время. Кайзер уже сменил около десятка клубов. После вояжа в аргентинский «Индепендьенте» форварда решил подписать «Бангу» под управлением Кастора де Андраде. Криминальный авторитет Рио и сам не был подарком: за любую шутку человек мог серьезно пострадать. Кайзер едва не стал его жертвой.

Президент в один день приказал тренеру выпустить игрока, так как лично хотел посмотреть на Карлоса в деле. Игрок же накануне провел очередной вечер за выпивкой в ночных клубах Рио. В день матча Кайзер вышел на разминку и едва не провел первый профессиональный матч в карьере. Но серия так и не прервалась. Карлос услышал оскорбления в свой адрес от торсиды «Бангу» и побежал разбираться на трибуны. Судья до выхода команд на поле показал красную карточку.

Разъяренный де Андраде зашел в раздевалку. Кайзер с виноватым лицом сказал:

— Сеу Кастор, вы безусловно правы. Но поймите меня, Господь забрал моих родителей, чтобы дать мне другого отца. Я не мог слышать оскорбления в вашу сторону. Чтобы больше не доставлять хлопот, я скоро покину клуб. Срок контракта подходит к концу.

Растроганный де Андраде обнял ошеломленного Кайзера:

— Продлеваем контракт с тобой на полгода, сынок. С увеличением зарплаты!

Английский по собственной методике

Бразильский ловкач завершил карьеру в 29 лет. В 1992 году его с поличным поймали за очередными выходками. В родном «Ботафого» Кайзера сдал врач команды. Игрок купил муляж мобильного телефона и имитировал переговоры с «Реалом» и «Ливерпулем» на своеобразном английском языке. Если партнеры и тренеры не знали языка, то врачу тарабарщина Кайзера казалось абсурдной. Подозрения подтвердились. В один момент врач проверил телефон и убедился, что он ненастоящий.

Источник: The Guardian

В кругу одноклубников Кайзер носил также прозвище «Убийца бабушек». Если манипуляции с переговорами и симуляцией травм не работали, то бразилец сообщал о смерти родственницы. «Подавленный» форвард уезжал на похороны и потом на протяжении нескольких недель восстанавливал подорвавшееся психологическое здоровье.

В периоды поиска нового клуба Кайзер пользовался еще одной хитростью. Приходя на собеседования в клубы, игрок приносил с собой кассету. На ней были показаны нарезки с голами Карлоса Кайзера из «Индепендьенте». Однако на видео был полный тезка игрока, с которым они когда-то пересекались в Аргентине. Из-за плохого качества картинки руководство не замечало разницы во внешности между футболистом и самозванцем.

Так прошла карьера самого главного афериста в истории футбола. Тринадцать клубов, победы в чемпионатах и кубках. Все это было в карьере парнишки из Риу-Парду, который дал однажды себе слово стать Кайзером — королем авантюры и обмана.

Андрей Синельщиков

 Его называли убийцей бабушек: история главного афериста в футболе
Многомиллионный бизнес в США и ожидание ребенка: где сейчас Мария Шарапова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь