Его называли убийцей бабушек: история главного афериста в футболе

Источник: Kronos

Мотивация наоборот

Возможно, именно из-за него в футбольном мире сложился стереотип о бразильцах. Ведь у них есть природный талант. Каждый игрок из южноамериканской страны одарен и пробивает локтями путь в профессиональной карьере. А в один момент все рушится: травмы, срывы на алкоголь и ночная жизнь.

Карлос Энрике Рапозо в 1974 году сидит в кругу друзей у телевизора. Только что Германия победила «нидерландский оркестр» под руководством Йохана Кройфа. Франц Беккенбауэр победно вскидывает над головой главный мировой трофей.

— А что значит «Кайзер»? — спрашивает Карлито приятелей.

— Это с немецкого «Король» означает. Беккенбауэр великий! — сказал чей-то голос.

Карлос после пары секунд размышлений сказал даже скорее себе:

— Я тоже буду Кайзером.

На тот момент подросток уже два года занимался в академии «Ботафого». Мать Карлито гоняла сына на тренировки чуть ли не пинками под зад.

«Ты должен выбиться в люди! А не пойти по нашим стопам!» — говорила она.

Однако паренек смекнул: карьеру можно сделать и более легким способом. В клубе заметили халатное отношение Кайзера к тренировкам и выгнали из команды. Однако через некоторое время он начал тренироваться во «Фламенго». Устроиться в молодежную академию помогли связи знакомых. Уже тогда подросток из Риу-Парду мог легко уболтать даже самого неразговорчивого человека.

Воспаление хитрости

Первой жертвой бразильского афериста стала мексиканская «Пуэбла». Скауты клуба сначала взяли одного из выпускников «Фла». Подписывая контракт, футболист обратился с просьбой рассмотреть резюме Кайзера.

«Он очень талантливый форвард. Забивал много голов», — убеждал игрок.

Словесных аргументов оказалось достаточно. «Пуэбла» была только рада приобрести еще одного «кудесника мяча». Настал день прибытия. Кайзера встретил тренер:

— Добро пожаловать! Скоро приступим к тренировке — присоединяйся.

— Тренер, — Карлос включил актерскую игру. — Я не уверен пока, что могу выйти. У меня спазм мышечный, хочу к врачам сходить. Но я восстановлюсь и скоро буду тренироваться с вами!

— Конечно, — успокоил тренер. — Про тебя много хорошего говорят. Восстановись, мы ждем, когда ты поправишься.

Симулянт продолжал «лечение» в ночных клубах. В дни тренировок Кайзер посещал только тренажерный зал. Когда наступало время работы с мячом, бразилец с искусным мастерством актера хватался за ногу и причитал о болях в мышцах. В ход шли также уговоры одноклубников играть в двусторонках более жестко, чтобы получить ту же травму.

Так Кайзер из года в год кочевал по клубам. Если аферу раскрывали, руководство разрывало контракт и отсылало рекомендательное письмо. Кайзер пользовался документом и рассылал его во все команды, ссылаясь на талант, «пострадавший» от бесчисленных болячек.

Крестный отец

Шло время. Кайзер уже сменил около десятка клубов. После вояжа в аргентинский «Индепендьенте» форварда решил подписать «Бангу» под управлением Кастора де Андраде. Криминальный авторитет Рио и сам не был подарком: за любую шутку человек мог серьезно пострадать. Кайзер едва не стал его жертвой.

Президент в один день приказал тренеру выпустить игрока, так как лично хотел посмотреть на Карлоса в деле. Игрок же накануне провел очередной вечер за выпивкой в ночных клубах Рио. В день матча Кайзер вышел на разминку и едва не провел первый профессиональный матч в карьере. Но серия так и не прервалась. Карлос услышал оскорбления в свой адрес от торсиды «Бангу» и побежал разбираться на трибуны. Судья до выхода команд на поле показал красную карточку.

Разъяренный де Андраде зашел в раздевалку. Кайзер с виноватым лицом сказал:

— Сеу Кастор, вы безусловно правы. Но поймите меня, Господь забрал моих родителей, чтобы дать мне другого отца. Я не мог слышать оскорбления в вашу сторону. Чтобы больше не доставлять хлопот, я скоро покину клуб. Срок контракта подходит к концу.

Растроганный де Андраде обнял ошеломленного Кайзера:

— Продлеваем контракт с тобой на полгода, сынок. С увеличением зарплаты!

Английский по собственной методике

Бразильский ловкач завершил карьеру в 29 лет. В 1992 году его с поличным поймали за очередными выходками. В родном «Ботафого» Кайзера сдал врач команды. Игрок купил муляж мобильного телефона и имитировал переговоры с «Реалом» и «Ливерпулем» на своеобразном английском языке. Если партнеры и тренеры не знали языка, то врачу тарабарщина Кайзера казалось абсурдной. Подозрения подтвердились. В один момент врач проверил телефон и убедился, что он ненастоящий.

В кругу одноклубников Кайзер носил также прозвище «Убийца бабушек». Если манипуляции с переговорами и симуляцией травм не работали, то бразилец сообщал о смерти родственницы. «Подавленный» форвард уезжал на похороны и потом на протяжении нескольких недель восстанавливал подорвавшееся психологическое здоровье.

В периоды поиска нового клуба Кайзер пользовался еще одной хитростью. Приходя на собеседования в клубы, игрок приносил с собой кассету. На ней были показаны нарезки с голами Карлоса Кайзера из «Индепендьенте». Однако на видео был полный тезка игрока, с которым они когда-то пересекались в Аргентине. Из-за плохого качества картинки руководство не замечало разницы во внешности между футболистом и самозванцем.

Так прошла карьера самого главного афериста в истории футбола. Тринадцать клубов, победы в чемпионатах и кубках. Все это было в карьере парнишки из Риу-Парду, который дал однажды себе слово стать Кайзером — королем авантюры и обмана.