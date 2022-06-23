Лопырева выложила соблазнительные фото в купальнике. Подписчики в восторге: «Как пленительно! Орех что надо»

Лопырева в настоящее время отдыхает на Сейшельских островах, откуда активно делится с подписчиками горячим контентом.
Отметим, что у Лопыревой 4,3 млн подписчиков в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена). Поклонники Виктории оставили в комментариях большое количество восторженных отзывов, восхитившись ее фигурой.
sandy_fox69: Викааааа!!! Огонь!!!
anastasiia__petrukhina: Шикарна ❤️
julia_777_aaa: Вауууу, какое сердечко на фоне волн, супер.
anast9319: Ох, как это пленительно!
masha_yuzh: Русалка! Идеальная женщина.
vladilena2409: Ух, жаришка! Вика, идеальная.
tasha_lu_: Пример для подражания.
katenka9693: Фигура невероятная.