Лопырева выложила соблазнительные фото в купальнике. Подписчики в восторге: «Как пленительно! Орех что надо»

Лопырева выложила соблазнительные фото в купальнике. Подписчики в восторге: «Как пленительно! Орех что надо»

Известная российская фотомодель Виктория Лопырева, которая в 2003 году выиграла конкурс «Мисс Россия», а в 2018-м выступила послом чемпионата мира по футболу, выложила новые пикантные фотографии в купальнике.