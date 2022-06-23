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10:33 (мск), источник: Sport24

Лопырева выложила соблазнительные фото в купальнике. Подписчики в восторге: «Как пленительно! Орех что надо»

Известная российская фотомодель Виктория Лопырева, которая в 2003 году выиграла конкурс «Мисс Россия», а в 2018-м выступила послом чемпионата мира по футболу, выложила новые пикантные фотографии в купальнике.

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Лопырева в настоящее время отдыхает на Сейшельских островах, откуда активно делится с подписчиками горячим контентом.

Отметим, что у Лопыревой 4,3 млн подписчиков в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена). Поклонники Виктории оставили в комментариях большое количество восторженных отзывов, восхитившись ее фигурой.

sandy_fox69: Викааааа!!! Огонь!!!

anastasiia__petrukhina: Шикарна ❤️

_violet_ta: Сочненько.

julia_777_aaa: Вауууу, какое сердечко на фоне волн, супер.

anast9319: Ох, как это пленительно!

Лучшие фото Виктории Лопыревой:

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masha_yuzh: Русалка! Идеальная женщина.

vladilena2409: Ух, жаришка! Вика, идеальная.

tasha_lu_: Пример для подражания.

katenka9693: Фигура невероятная.

miwgan99: Орех что надо!

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Лопырева выложила соблазнительные фото в купальнике. Подписчики в восторге: «Как пленительно! Орех что надо»
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