Аргентинский суд предъявил врачам Марадоны обвинение в убийстве

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В 236-страничном документе судья поставил под сомнение поведение, активное или бездействующее, каждого из обвиняемых, которое привело и способствовало достижению плачевного результата. В постановлении отмечается, что восемь человек, включая врачей, медсестёр и психолога, которые ухаживали за Марадоной, обвиняются в «обычном убийстве», серьёзном обвинении, которое означает умышленное лишение жизни.

Комиссия, назначенная для расследования смерти Марадоны, пришла к выводу, что медицинская команда звезды футбола действовала «неподобающим, неадекватным и безрассудным образом». В свою очередь, обвиняемые отрицают свою ответственность за смерть Марадоны. Судья сказал, что адвокаты некоторых ходатайствуют о прекращении дела.