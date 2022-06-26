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09:56 (мск), источник: Sport24

Вышедший на замену Чалов забил за «Базель» в товарищеском матче

Накануне «Базель» провел товарищеский матч. Соперником швейцарцев был «Гройтер Фюрт». Встреча завершилась победой «Базеля» со счетом 3:2.

Базель
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Источник: официальный сайт ФК "Базель"

После перерыва в составе «Базеля» появился Федор Чалов. Российский форвард поразил ворота соперника на 65-й минуте.

В феврале 24-летний Чалов перешел на правах аренды в «Базель» из ЦСКА, соглашение было рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривало опцию выкупа. Ранее появилась информация, что российский нападающий хочет остаться в «Базеле», при этом в швейцарском клубе еще не приняли решение относительно будущего футболиста.

В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 официальных играх.

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