Вышедший на замену Чалов забил за «Базель» в товарищеском матче
Накануне «Базель» провел товарищеский матч. Соперником швейцарцев был «Гройтер Фюрт». Встреча завершилась победой «Базеля» со счетом 3:2.
Базель
Накануне «Базель» провел товарищеский матч. Соперником швейцарцев был «Гройтер Фюрт». Встреча завершилась победой «Базеля» со счетом 3:2.
После перерыва в составе «Базеля» появился Федор Чалов. Российский форвард поразил ворота соперника на 65-й минуте.
В феврале 24-летний Чалов перешел на правах аренды в «Базель» из ЦСКА, соглашение было рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривало опцию выкупа. Ранее появилась информация, что российский нападающий хочет остаться в «Базеле», при этом в швейцарском клубе еще не приняли решение относительно будущего футболиста.
В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 официальных играх.