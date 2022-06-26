Вышедший на замену Чалов забил за «Базель» в товарищеском матче

В феврале 24-летний Чалов перешел на правах аренды в «Базель» из ЦСКА, соглашение было рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривало опцию выкупа. Ранее появилась информация, что российский нападающий хочет остаться в «Базеле», при этом в швейцарском клубе еще не приняли решение относительно будущего футболиста.