Дриусси забил гол в ворота «Далласа» и вышел на первое место в списке бомбардиров МЛС

Дриусси забил гол в матче «Остин» — «Даллас» (2:2) и вырвался в лидеры бомбардирской гонки — теперь на его счету девять голов. Однако столько же мячей на своём счету имеют форвард «Далласа» Хесус Ферейра и нападающий «Сан-Хосе Эртквейкс» Джереми Эбобиссе. Таким образом, Себастьян делит первое место по количеству голов с указанными футболистами.