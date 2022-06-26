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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Дриусси забил гол в ворота «Далласа» и вышел на первое место в списке бомбардиров МЛС

Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси, ранее выступавший за «Зенит», вышел на первое место в таблице лучших бомбардиров американской лиги МЛС.

Зенит
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Источник: AP 2022

Дриусси забил гол в матче «Остин» — «Даллас» (2:2) и вырвался в лидеры бомбардирской гонки — теперь на его счету девять голов. Однако столько же мячей на своём счету имеют форвард «Далласа» Хесус Ферейра и нападающий «Сан-Хосе Эртквейкс» Джереми Эбобиссе. Таким образом, Себастьян делит первое место по количеству голов с указанными футболистами.

Напомним, составе санкт-петербургского «Зенита» Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны. Летом 2021 года аргентинец реализовал своё право на выкуп контракта и подписал трудовой договор с «Остином».

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