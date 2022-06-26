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18:53 (мск), источник: БЕЛТА

«Колос» разгромил «Джебраил» в квалификации Кубка регионов УЕФА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Колоса» из Червеня успешно прошли первый этап квалификации розыгрыша Кубка регионов УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в Баку подопечные Юрия Пунтуса разгромили азербайджанскую команду «Джебраил» с результатом 6:2. Хет-трик в этой встрече оформил Сергей Лизунов, еще по разу в составе победителей отличились Николай Гуринович, Денис Симанчук и Михаил Короткевич. В первой игре белорусы победили с минимальным перевесом в счете — 2:1. Голы в составе «Колоса» забили Денис Симанчук и Александр Полищук.

Следующим соперником белорусского клуба 29 июня будет победитель завтрашнего поединка между грузинским клубом «Басиани» и казахстанской командой «Каскелен».

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