«Колос» разгромил «Джебраил» в квалификации Кубка регионов УЕФА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Колоса» из Червеня успешно прошли первый этап квалификации розыгрыша Кубка регионов УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Колоса» из Червеня успешно прошли первый этап квалификации розыгрыша Кубка регионов УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Баку подопечные Юрия Пунтуса разгромили азербайджанскую команду «Джебраил» с результатом 6:2. Хет-трик в этой встрече оформил Сергей Лизунов, еще по разу в составе победителей отличились Николай Гуринович, Денис Симанчук и Михаил Короткевич. В первой игре белорусы победили с минимальным перевесом в счете — 2:1. Голы в составе «Колоса» забили Денис Симанчук и Александр Полищук.
Следующим соперником белорусского клуба 29 июня будет победитель завтрашнего поединка между грузинским клубом «Басиани» и казахстанской командой «Каскелен».