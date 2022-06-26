«Колос» разгромил «Джебраил» в квалификации Кубка регионов УЕФА

Сегодня в Баку подопечные Юрия Пунтуса разгромили азербайджанскую команду «Джебраил» с результатом 6:2. Хет-трик в этой встрече оформил Сергей Лизунов, еще по разу в составе победителей отличились Николай Гуринович, Денис Симанчук и Михаил Короткевич. В первой игре белорусы победили с минимальным перевесом в счете — 2:1. Голы в составе «Колоса» забили Денис Симанчук и Александр Полищук.