Бэйл уехал играть в США, куда переходит Луис Суарес. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Спартак» расстался с Ларссоном

25-летний швед не захотел возвращаться в Россию после аренды в «АИК». «Спартак» уже объявил о расторжении контракта с Ларссоном по соглашению сторон.

«0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент 007!» — иронично написала пресс-служба красно-белых. В прошлом сезоне РПЛ Джордан сыграл за «Спартак» 17 матчей и не отметился результативными действиями. Инсайдер Фабрицио Романо уже сообщил, что у Ларссона есть несколько предложений от других клубов.

Жирков больше не игрок «Химок»

38-летний полузащитник покинул подмосковный клуб, сыграв лишь 3 матча в РПЛ. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта: «Футбольный клуб “Химки” договорился о расторжении контракта с Юрием Жирковым по соглашению сторон. Благодарим защитника за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшем!». Где продолжит карьеру экс-футболист сборной России, пока неизвестно.

Игнатьев расторг контракт с «Рубином»

Воспитанник «Краснодара» так и не смог заиграть в Казани, забив лишь 3 гола в 40 матчах. Спортивный директор клуба Олег Яровинский сообщил, что Игнатьев получит от «Рубина» неустойку в размере двух месячных зарплат: «Мы договорились с Иваном о расторжении контракта обоюдно и мирно. Сторона игрока пошла нам навстречу. Игнатьев в качестве неустойки получит две зарплаты. Благодарны Ивану и желаем ему успехов в дальнейшей карьере».

Что в Европе

Бэйл перешел в «Лос-Анджелес»

32-летний валлиец покинул «Реал» в качестве свободного агента, подписав с клубом МЛС контракт на год с опцией продления до конца 2024-го: «Я очень доволен переходом в “Лос-Анджелес”. Это подходящее место для меня и моей семьи, и время для этого перехода тоже подходящее. Жду не дождусь начала работы с командой и готовлюсь завоевывать трофеи».

Владелец «Лос-Анджелеса» Ларри Берг уже поприветствовал Бэйла в своем клубе, назвав трансфер историческим: «Подписание игрока такого уровня — исторический момент для “Лос-Анджелеса”, МЛС и футбола США. От имени всего сообщества я имею честь поприветствовать Гарета, его жену Эмму и их детей в Лос-Анджелесе. Я уверен, что они влюбятся в наш чудесный город».

Суарес будет играть в Аргентине

Журналист ESPN Кристиан Мартин утверждает, что экс-футболист «Ливерпуля», «Барсы» и «Атлетико» стал игроком «Ривер Плейта». Правда, официально об этом еще не было объявлено. Напомним, что этим летом у Суареса истек контракт с «Атлетико».

«Арсенал» купил вратаря сборной США

Мэтт Тернер из «Нью-Инглэнд Революшн» пополнил состав Микеля Артеты. 28-летний голкипер заключил с «канонирами» долгосрочный контракт и взял себе 30-й игровой номер. Отметим, что Мэтт является вратарем сборной США, за которую провел 18 матчей, в том числе все шесть матчей команды на победном для нее Золотом кубке КОНКАКАФ 2021 года.

Ди Мария принял предложение «Ювентуса“