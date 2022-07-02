«Актобе» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Шахтером» и стал лидером КПЛ
«Актобе» одержал волевую победу в матче 16-го тура КПЛ против «Шахтера», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Актобе» одержал волевую победу в матче 16-го тура КПЛ против «Шахтера», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом тайме карагандинцы, принимавшие «красно-белых» на своем поле, дважды оформили взятие ворот соперника. На 12-й минуте Тимур Досмагамбетов открыл счет с пенальти, а в компенсированное время отличился Роман Муртазаев.
В дебюте второго тайма Алибек Касым (51-я минута) сократил отставание. На 75-й минуте вышедший на замену Жерар Гоу восстановил равновесие — 2:2. А победу «Актобе» на 82-й минуте принес Уго Видемон.
Таким образом, «Актобе» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу. У «Шахтера» 17 баллов и девятое место.