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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
22:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Шахтером» и стал лидером КПЛ

«Актобе» одержал волевую победу в матче 16-го тура КПЛ против «Шахтера», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Актобе
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В первом тайме карагандинцы, принимавшие «красно-белых» на своем поле, дважды оформили взятие ворот соперника. На 12-й минуте Тимур Досмагамбетов открыл счет с пенальти, а в компенсированное время отличился Роман Муртазаев.

В дебюте второго тайма Алибек Касым (51-я минута) сократил отставание. На 75-й минуте вышедший на замену Жерар Гоу восстановил равновесие — 2:2. А победу «Актобе» на 82-й минуте принес Уго Видемон.

Таким образом, «Актобе» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу. У «Шахтера» 17 баллов и девятое место.

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