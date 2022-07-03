Гендиректор «Црвены Звезды»: «Россия — наш старший брат, братская страна. Рад быть здесь»

— Рад быть в России, это наша братская страна. Россия — наш старший брат, рады приехать сюда играть в футбол. Это все — для удовольствия болельщиков двух наших стран. «Зенит» и «Црвена Звезда» — две большие команды, чемпионы своих стран. Хотим вывести наше сотрудничество на новый уровень. Не сомневаюсь, что совместно поднимемся на уровень выше.