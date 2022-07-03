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18:05 (мск), источник: Sports.Ru

Гендиректор «Црвены Звезды»: «Россия — наш старший брат, братская страна. Рад быть здесь»

Гендиректор «Црвены Звезды» считает Россию и Сербию братскими странами.

Црвена Звезда
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Источник: AP 2022

— Рад быть в России, это наша братская страна. Россия — наш старший брат, рады приехать сюда играть в футбол. Это все — для удовольствия болельщиков двух наших стран. «Зенит» и «Црвена Звезда» — две большие команды, чемпионы своих стран. Хотим вывести наше сотрудничество на новый уровень. Не сомневаюсь, что совместно поднимемся на уровень выше.

— Каким будет соглашение по юношам? И будет ли обмен более взрослыми игроками. По Эраковичу — правда?

— В соглашении предусмотрен обмен юношами, тренерами. Будут проводиться турниры между клубами, — сказал Звездан Терзич.

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