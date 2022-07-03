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18:04 (мск), источник: Sports.Ru

УЕФА запускает программу по борьбе с дискриминацией в интернете. Оскорбления в адрес игроков будут удалять

УЕФА запускает программу по борьбе с оскорблениями в адрес футболистов в интернете.

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Источник: Reuters

Специальная программа нацелена на предотвращение оскорбительного поведения и дискриминации в интернете во время различных турниров, включая финальные матчи молодежных, женских и мужских соревнований, в течение следующих трех лет.

УЕФА напрямую работает с основными платформами социальных сетей — оскорбительный контент будут удалять.

Также организация будет вести просветительскую работу в этом направлении — УЕФА расскажет, как защититься от оскорблений в интернете, а также покажет серию документальных фильмов, посвященных этому вопросу.

Программа стартует на женском чемпионате Европы, который начнется 6 июля, и будет работать над активным мониторингом, сообщением и устранением случаев онлайн-оскорблений.

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