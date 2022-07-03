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20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На матче «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи продают алкогольное пиво

На товарищеском матче «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи продают алкогольное пиво.

Зенит
Црвена ЗвездаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 3 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи проходит товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». На игре продается алкогольное пиво различных брендов, из-за чего у торговых точек образовались большие очереди.

Пиво продается по цене 300 рублей за банку, причем на ценнике написано «Напиток пенный».

Напомним, в январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива». Ранее пресс-служба стадиона «Фишт» в интервью РБК опровергла, что на матче будет продаваться пиво.

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