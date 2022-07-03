Дебютный гол Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»
СОЧИ, 3 июл — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли белградскую «Црвену Звезду» в товарищеском матче.
СОЧИ, 3 июл — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли белградскую «Црвену Звезду» в товарищеском матче.
Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев, в составе которых мячи забили Андрей Мостовой (53-я минута) и Матео Кассьерра (74), который пополнил состав «Зенита» 30 июня и в воскресенье провел свой первый матч за петербуржцев, выйдя на замену на 70-й минуте. У сербского клуба отличился Александар Катаи (80).
В воскресенье «Зенит» подписал с «Црвеной Звездой» соглашение о сотрудничестве.
В другом товарищеском матче дня «Краснодар» на своем поле обыграл таганрогский «Форте», выступающий в третьем по силе дивизионе, со счетом 2:1. У краснодарцев отличились Олакунле Олусегун (1-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (74). В составе «Форте» мяч забил Рашид Магомедов (90+2).