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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
3 июля, источник: Спорт РИА Новости

Дебютный гол Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»

СОЧИ, 3 июл — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» обыграли белградскую «Црвену Звезду» в товарищеском матче.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев, в составе которых мячи забили Андрей Мостовой (53-я минута) и Матео Кассьерра (74), который пополнил состав «Зенита» 30 июня и в воскресенье провел свой первый матч за петербуржцев, выйдя на замену на 70-й минуте. У сербского клуба отличился Александар Катаи (80).

В воскресенье «Зенит» подписал с «Црвеной Звездой» соглашение о сотрудничестве.

В другом товарищеском матче дня «Краснодар» на своем поле обыграл таганрогский «Форте», выступающий в третьем по силе дивизионе, со счетом 2:1. У краснодарцев отличились Олакунле Олусегун (1-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (74). В составе «Форте» мяч забил Рашид Магомедов (90+2).

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