Дебютный гол Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев, в составе которых мячи забили Андрей Мостовой (53-я минута) и Матео Кассьерра (74), который пополнил состав «Зенита» 30 июня и в воскресенье провел свой первый матч за петербуржцев, выйдя на замену на 70-й минуте. У сербского клуба отличился Александар Катаи (80).