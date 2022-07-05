«Неман» нарушил правила и, скорее всего, получит «технарь». Всему виной «ловушка» в регламенте высшей лиги, связанная с белорусами и россиянами

Это был жаркий воскресный день 3 июля. В Гомеле играли в футбол. На глазах у шести тысяч болельщиков на «Центральном» хозяева с трудом отбивались от напора «Немана». 2:18 по ударам, 1:9 по попаданиям в створ. Игровое преимущество, вне всяких сомнений, было на стороне парней Игоря Ковалевича. Но счет визитеры открыть так и не смогли. Впрочем, и не пропустили. Второй подряд матч с участием гродненцев завершился нулевой ничьей. Команды разъехались по домам, итоговый протокол был подписан и «сдан в архив». Ничего не обычного никто сразу и не заметил. Но в понедельник новостные ленты облетела новость: «Неман», скорее всего, получит техническое поражение. Такова цена четырех игровых минут и одного тренерского решения.

Роковой эпизод случился на 77-й минуте. Игорь Ковалевич, недовольный нулевой эффективностью атакующей линии, решил ее освежить. Он выпустил на поле Седрика Куадьо, сняв с игры Павла Савицкого. Казалось бы, обычная замена, ничего криминального. Но этой заменой тренеры «Немана» нарушили регламент чемпионата Беларуси. После выхода на поле Куадьо, в составе гродненцев оказалось всего шестеро граждан Беларуси. А по правилам, их должно быть не меньше семи. Спустя четыре минуты Ковалевич спохватился и провел еще одну замену: вместо Алимардона Шукурова в игру вступил Максим Яблонский. Но «красная лампочка» уже «загорелась».

В чем, собственно, нарушение? Оно связано с очень интересной и созданной, наверное, все же не совсем умышленно «ловушкой», которая спряталась в пунктах регламента. Всем известно, что в чемпионате Беларуси действует лимит на легионеров. Одновременно на поле в составе одной команды может находиться не более четырех таких игроков. При этом, россияне и казахстанцы легионерами не считаются. Как не считаются игроки до 25 лет с видом на жительство в Беларуси и студенты ВУЗов, проучившиеся на дневном не менее одного года.

С лимитом все вполне понятно, и «Неман» его не нарушал. Даже после выхода Куадьо на поле были как раз четверо легионеров: Седрик, Адамович, Жимо и Шукуров. Тогда в чем дело? А дело, как раз, в еще одном пункте. Согласно которому в составе команды на поле одновременно должно находиться… не менее семи игроков с белорусским паспортом.

И вот здесь подкралась «засада». Ведь помимо четырех легионеров за «Неман» играл еще и россиянин Андрей Васильев. Который не подпадает под лимит на легионеров, но и не владеет белорусским паспортом.

В стартовом составе «Немана» без Куадьо все было в порядке: трое легионеров и Васильев, остальные белорусы. Но замена Савицкого на ивуарийца нарушила баланс, установленный регламентов высшей лиги и, вероятно, стоила гродненцам трех очков.

«Нельзя не признать очевидного — регламент нарушен. Так произошло в силу обстоятельств: думал про атаку, выпустил вместо Савицкого Куадьо, и мне не подсказали, что на поле стало на одного белоруса меньше, чем нужно по регламенту. Замена же Шукурова, которая последовала после этого, в любом случае была плановой… В любом случае хочу принести извинения нашим болельщикам за то, что так произошло», — объяснил ситуацию Ковалевич.

Глава судейского комитета БФФ Франц Летяго в интервью «Прессболу» рассказал, что коуч «Немана» сам позвонил инспектору матча и признался в ошибке. Тренер «Немана» это опровергает и утверждает, что судьи и инспектор не заметили ошибку, и разбирательства начались только на следующий день.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-JWg78H18ac" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот парадоксальный и первый в чемпионате Беларуси подобный случай действительно заставил задуматься и странности, заложенной в регламенте. Россияне одновременно не считаются легионерами, но могут попадать под лимит, если количество белорусов одновременно на поле будет меньше семи. В общем, россияне и казахстанцы оказались между двумя пунктами регламента, в результате чего образовался своеобразная «ловушка», в которую угодил «Неман».